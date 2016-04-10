Zaman: İsrail, Mavi Marmara mağdurlarına tazminat ödemeyi kabul etti

Kayyum atanan Zaman gazetesi, İsrail'in Mavi Marmara mağdurlarına tazminat ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü. "Otorite boyun eğdi" başlığıyla yayımlanan haberde, "Fethullah Gülen’in Mavi Marmara saldırısı sonrası 'otorite' diye bahsettiği İsrail, sonunda geri adım attı. İsrail’in, Gazze ablukasını kaldırması ve tazminat ödemeyi kabul etmesi protokole bağlandı. Daha önce özür dileyen Tel Aviv, ilerleyen günlerde anlaşmaya imza atacak" ifadeleri kullanıldı.

İsrail askerleri 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye yardım götüren filonun içinde yer alan Mavi Marmara gemisine baksın düzenlemiş; olayda dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

Gazetenin bugünkü nüshasında (10 Nisan 2016) yer alan haber şöyle

"Uluslararası sularda 31 Mayıs 2010’da İsrail askerlerinin Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği saldırı sonrası Türkiye; özür dilenmesi, ambargonun kaldırılması ve şehitlere tazminat ödenmesini talep ederek ilişkileri askıya almıştı. Londra’da gerçekleşen ikili görüşmelerde, İsrail hükümeti, ambargoyu kaldırmayı ve şehitlerin ailelerine 20 milyon dolar tutarında tazminat ödemeyi kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Özel Temsilcisi Joseph Ciechanover ve İsrail Milli Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Jacob Nagel ile önceki gün Londra’da bir araya gelirken yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Daha önce özür dileyen Tel Aviv, ilerleyen günlerde anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor"