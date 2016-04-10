T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zaman: İsrail, Mavi Marmara mağdurlarına tazminat ödemeyi kabul etti

"Daha önce özür dileyen Tel Aviv, ilerleyen günlerde anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor"

10 Nisan 2016 13:45

Kayyum atanan Zaman gazetesi, İsrail'in Mavi Marmara mağdurlarına tazminat ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü. "Otorite boyun eğdi" başlığıyla yayımlanan haberde, "Fethullah Gülen’in Mavi Marmara saldırısı sonrası 'otorite' diye bahsettiği İsrail, sonunda geri adım attı. İsrail’in, Gazze ablukasını kaldırması ve tazminat ödemeyi kabul etmesi protokole bağlandı. Daha önce özür dileyen Tel Aviv, ilerleyen günlerde anlaşmaya imza atacak" ifadeleri kullanıldı.

İsrail askerleri 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye yardım götüren filonun içinde yer alan Mavi Marmara gemisine baksın düzenlemiş; olayda dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

Gazetenin bugünkü nüshasında (10 Nisan 2016) yer alan haber şöyle 

"Uluslararası sularda 31 Mayıs 2010’da İsrail askerlerinin Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği saldırı sonrası Türkiye; özür dilenmesi, ambargonun kaldırılması ve şehitlere tazminat ödenmesini talep ederek ilişkileri askıya almıştı. Londra’da gerçekleşen ikili görüşmelerde, İsrail hükümeti, ambargoyu kaldırmayı ve şehitlerin ailelerine 20 milyon dolar tutarında tazminat ödemeyi kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Özel Temsilcisi Joseph Ciechanover ve İsrail Milli Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Jacob Nagel ile önceki gün Londra’da bir araya gelirken yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Daha önce özür dileyen Tel Aviv, ilerleyen günlerde anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor"

ETİKETLER

israiltazminatödemeprotokolhabermavi marmarabaskınsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24