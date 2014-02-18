Zaman: Hızını alamayan Sabah, Cengiz-Limak-Kolin'i de paralel ilan etti!

Zaman gazetesi elektrik faturalarının yüksekliğini 'paralel devlet' olarak nitelendirdiği Fethullah Gülen cemaatine bağlamak isteyen Sabah gazetesinin haberinde bir ayrıntıyı gözden kaçırdığını belirtti. Gazetenin iddia ettiği yüksek elektrik faturasının sorumlusu, doğrudan o faturayı düzenleyen elektrik dağıtım şirketi olduğunu belirterek, 28 Mayıs 2013'ten bu yana Cengiz-Limak-Kolin Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. yapıyor dedi. Zaman'ın "Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile rüşvet toplanarak oluşturulan medya havuzunda adı geçen şirket" dediği CLK'nın böylece Sabah tarafından paralel yapı ilan edildiği söylendi.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Yalan ve kara propaganda haber yapmakta dur durak bilmeyen havuz medyası, bu kez baltayı taşa fena vurdu. Sahibi belirsiz Sabah gazetesi, İstanbul'da yaşayan vatandaşların sıkça şikayet ettiği yüksek elektrik faturaları da paralele bağladı.

13 Şubat 2014'te Sabah'ta yer alan bir haberde, vatandaşların "Birkaç aydır ceza yağmuruna tutulduk. Yerel seçimler yaklaşırken, bazı odaklar vatandaşın öfkesini hükümete mi döndürmeye çalışıyor?" diye isyan ettiğini öne sürdü. Bu habere ‘Faturada da paralel koku' başlığını da atarak algı operasyonu yaptı. Ancak gazetenin es geçtiği önemli bir nokta var. Gazetenin iddia ettiği yüksek elektrik faturasının sorumlusu, doğrudan o faturayı düzenleyen elektrik dağıtım şirketi.

İşte burada hızını alamayan havuz medyası baltayı fena taşa vurdu. Zira, gazetenin örnek verdiği ilçeler İstanbul'un Avrupa yakasında. Avrupa yakasının elektrik dağıtım işini de, 28 Mayıs 2013'ten bu yana CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. yapıyor. Bu şirketin sahipleri ise ismi yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile rüşvet toplanarak oluşturulan medya havuzunda adı geçen ‘Cengiz-Limak-Kolin' grubundan başkası değil. Avrupa yakasında vatandaşa gönderilen elektrik faturalarının solt üst kısmında şirketin ‘Boğaziçi CLK Enerji' şeklinde logosu ve ismi yazılı. Yani çaya-çorbaya paralel diyen gazete, 3. Havaalanı'nın ihalesini ve bir rivayete göre kendisini de alan grubu, paralel yapı üyesi ilan etti.