Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bilici: Türkiye'nin tüm demokratlarını gazetemize sahip çıkmaya çağırıyorum

Zaman gazetesine el konulduğu haberleri internet medyasına yansıdığı sırada konuşan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici, demokrasi nöbeti çağrısı yaptı.

Bilici yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin tüm demokratlarını, medya özgürlüğüne ve demokrasinin önemli kalelerinden biri olan Zaman'a sahip çıkmaya davet ediyorum" diyerek demokrasi nöbeti için çağrı yaptı.

Bilici, "Medya özgürlüğü anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) tarafından garanti altına alınmış durumdadır. Gazetemize kayyum atanması demek anayasanın askıya alınması demektir. İpek Medya Grubu'na yapılanlardan bu kişilerin medya grubuna kapatmaktan başka bir dertlerinin olmadığını gördük. Umarım bu haber sosyal medya söylentisinden öteye geçmez. Umarım Türkiye bu yoldan döner, normal hukuk yoluna girer. Biz AKP'ye darbelere maruz kaldığı dönemde çok destek olduk, bu da onların teşekkür etme biçimi herhalde" ifadelerini kullandı.

Türkiye basınının baskı altında olduğunu vurgulayan Bilici, "Can Dündar da, Ekrem Dumanlı da, Ahmet Altan da, Hasan Cemal de... Bunlar çok farklı düşünen isimler ve hepsi baskı altında. En ufak bir eleştiri yaptıklarında mahkemelik oluyorlar. Umarım adalete kavuşmak mümkün olur"