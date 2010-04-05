Zaman gazetesi yine 'bel üstü' çalıştı...





T24 - Spor sayfalarında şortlu kadın sporcu fotoğrafı kullanmayan Zaman gazetesi, Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol takımının haberlerini verirken de “bel üstü” görüntülerle yetindi.





Fethullah Gülen cemaatinin yayın organı olarak bilinen Zaman, spor sayfalarında kadın sporcuların sadece “belden yukarı” fotoğraflarını yayımlıyor.





Türk voleybol tarihinde en büyük başarıya imza atarak Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olan Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol takımının görüntüleri de aynı ölçütle Zaman'ın sayfalarına yansıtıldı.





Zaman'ın bu tutumu, Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın 2007 yılında Ayşe Arman'la yaptığı söyleşi üzerine de gündeme gelmişti. Söyleşiden sonra “bir gazeteci büyüğünün” neden bu konuyu sormadığını dile getirdiğini belirten Arman, bu not üzerine Dumanlı'yı telefonla aradığını okurlarına aktarmıştı.





Dumanlı'nın önce “Çok var öyle fotoğraf” dediğini, ancak sonra kendisini arayıp “O meslek büyüğünüz kısmen haklı” diyerek uygulamanın nedenini anlattığını belirten Ayşe Arman'ın konuyu ele aldığı 5 Ağustos 2007 tarihli yazısı şöyle:





'Röportajında şort sorusu eksikti...'





Geçen gün bir gazeteci büyüğüm dedi ki, "Ne zamandır aklımdaydı bir türlü karşılaşmadık sana söyleyemedim. Yaptığın Ekrem Dumanlı röportajında bence bir soru eksikti..."



Tabii heyecanla "Neymiş o?" diye sordum.







Söyledi.



"Zaman Gazetesi’nin arşivine gir, spor sayfalarını incele, fark edeceksin ki, kısa şortlu, atletli kadın sporcu fotoğrafı yok. Acaba neden?"







Dumanlı: Çok var öyle fotoğraf



Hemen Ekrem Dumanlı’yı aradım.



Soruyu aynen sordum.



İşte cevabı: "Çok var öyle fotoğraf. Hemen yollayayım size. Galiba o gazeteci büyüğünüz, 15 yıl öncesinin Zaman’ından söz ediyor. Özellikle de voleybol ve basketbol oynayan kadın sporcu fotoğrafını sıkça basıyoruz. Ama maç esnasından bir görüntü. Yapmadığımız şu: Kasıtlı olarak kadınsı unsurları öne çıkarmıyoruz..."



"Yani Süreyya Ayhan’ın şortlu ya da mayolu fotoğraflarını bastınız öyle mi?" diye soruyorum.



"Tabii canım... Spor servisini arıyorum, hemen size yollasınlar..."







Dumanlı tekrar arıyor: Büyüğünüz kısmen haklı







Bir süre sonra tekrar konuştuk Ekrem Dumanlı’yla...



Ben de o arada sözünü ettiği fotoğrafları yollamasını bekliyordum.



Aradı ve şöyle dedi: "O meslek büyüğünüz kısmen haklı. Spor servisindeki çocuklara bunun nedenini sordum, 'Kötü niyetle yapmıyoruz’ dediler. Bayan sporcu fotoğrafı bir hayli çok çıkıyor bizde. Titiz davranıyorlarmış. İki sebebi varmış 1- Cinsel öğe olmamasına gayret ettikleri için. 2- Okurdan tepki gelmesin diye. Çünkü gelmiş. Okurun hissiyatına saygı duydukları için böyle davranıyorlarmış..."







