Zaman gazetesi yazarlarının yeniden yargılandığı dava ertelendi

Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne'nin, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aldıkları hapis cezalarının ve Mehmet Özdemir hakkındaki beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından başlayan yeniden yargılanma süreci bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Hüseyin Gülerce’nin tanık olarak dinlenmesi için yeniden tebligat yapılmasına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 11 Ocak 2022 saat 14:00’a erteledi.

Kapatılan Zaman gazetesinin 11 yazar ve çalışanı hakkında açılan davada, 13. ACM'nin Yargıtay’ın verdiği bozma kararlarına uyulmasına karar vermesi üzerine dört sakın hakkındaki yargılama sürecinde ikinci duruşma bugün görüldü. Duruşma başladı. Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Mehmet Özdemir katılmadı.

Prof. Dr. Binnaz Toprak, tanık olarak dinlendi: Şahin Alpay, Türkiye’nin en önemli entellektüellerinden biridir

Akademisyen Prof. Dr. Binnaz Toprak duruşmada tanık olarak dinlendi. Şahin Alpay yönünden beyanda bulunan Toprak, “Şahin, Türkiye’nin en önemli entellektüellerinden biridir. Zaman gazetesinde sadece yazı yazıyordu. Yani gazeteye gitmiyordu. Gazete yönetimiyle hiçbir ilgisi yoktu. Şahin Alpay seküler bir yaşamı olan aileden geliyor. Gülen cemaatiyle hiçbir ilgisi yoktur. Tanıdığım en antimilitarist insanlardan biridir. Tüm darbelere ve askerin siyasete karışmasına karşıdır. Dolayısıyla herhangi bir darbeyi desteklemiş olması düşünülemez" dedi. Prof. Dr. Toprak, “Gülen hareketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bile çıkıp ‘yanıldım, kandırıldım’ dediyse bu insanların da yanılma payı vardır” ifadesini kullandı.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan akademisyen Zekeriya Tüzen de Şahin Alpay yönünden beyanda bulundu. Tüzen, Alpay’ı akademisyen kimliğiyle tanıdığını ve Alpay’ın üzerine atılı suçlamayla ilgili hiçbir şey görmediğini söyledi.

Mümtazer Tüköne söz alarak sağlık sorunları nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

Ali Bulaç, AİHM’in kendisiyle ilgili 8 Haziran’da verdiği kararın orijinal metnini mahkemeye sunacağını söyledi. Bulaç ayrıca, dijital materyallerin iadesini talep etti.

Hüseyin Gülerce’nin tanık olarak dinlenmesi için yeniden tebligat yapılmasına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 11 Ocak 2022 saat 14:00’a erteledi.