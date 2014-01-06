Zaman gazetesi yakmaya 5 yıl hapis istendi

Ankara’da Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesini, abonelerine gitmemesi için kapıdan alarak yaktıkları iddia edilen iki kişi suçüstü yakalandı. Zaman gazetesinin haberine göre olay yargıya intikal ederken, şahıslar ‘hukuka aykırı olarak kişilerin haberleşmesini engellemek’ ve ‘mala zarar vermek’ suçlarından 5 yıl hapis talebiyle yargı önüne çıkarıldı.

Abonesi olduğu Zaman gazetesinin son günlerde evine gelmemesi üzerine harekete geçen vatandaşın çabası, bir hadiseyi ortaya çıkardı. Komşusunun kapısından gazeteyi alarak yırtıp yakan iki kişi tespit edilerek, haklarında dava açıldı. Savcının 5 yıl hapis talebiyle hazırladığı iddianamede, söz konusu şahıslar, ‘hukuka aykırı olarak kişilerin haberleşmesini engellemek’ ve ‘mala zarar vermek’le suçlandı. Dava halen devam ediyor.

Olay 10 Mart 2013 tarihinde Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde yaşandı. Zaman abonesi olan Nur K., her gün kapıya bırakılan gazetenin bir süre eve gelmemesi üzerine dağıtımı yapan yetkili Mehmet Ali E.’yi aradı. Mehmet E., gazeteyi kapıya bıraktığını, hatta kapının iç tarafındaki doğalgaz borusuna sıkıştırdığını söyledi. Buna rağmen abone Kozak, gazetesinin gelmediğinde ısrar etti. Dağıtımı yapan Mehmet E. de konuyu yakın takibine aldı. Bir gün gazeteyi bırakıp döndükten sonra beklemeye başladı. Şüpheli Onur T. ve Mustafa K.'nın Zaman gazetesini yerden alarak yaktıklarını gördü. Bunun üzerine dağıtım yetkilisi, 155’i arayarak polise durumu bildirdi. Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin emniyette ifadeleri alındı.