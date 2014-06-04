Zaman gazetesi, Mahçupyan'ın hangi yazısını yayımlamadı?

kısa bir süre önce Zaman gazetesi ile yollarını ayıran Etyen Mahçupyan, dershanelerin kapatılma sürecinde kaleme aldığı bir yazısını gazete yönetimine "isterseniz yayımlayın" teklifi ile sunduğunu, ancak yazının basılmadığını söyledi.

CNN Türk'te yayınlanan Enver Aysever'in hazırlayıp sunduğu "Aykırı Sorular" programına konuk olan Mahçupyan, "Neden basmadılar yazınızı" sorusuna, "Kendi bindikleri dalı kestiklerini söylemiştim. Cemaatin haklı olduğu bir noktada, dershaneler konusunda temelde haklı oldukları nokta çok fazla çünkü. Haklı oldukları bir noktada, o haklılığı söyleme ve mücadele etme biçimiyle kendini haksız noktaya doğru çekmekte olduklarını işaret etmiştim. Ama bunun da yayınlanmasını çok uygun bulmadılar o zaman" diye cevap verdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olacağını düşündüğünü de ifade eden Mahçupyan, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması durumunda kendisine oy vereceğini ve Başbakan'ın seçimi ilk turda kazanacağına inandığını söyledi.