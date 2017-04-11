Zaman Gazetesi iddianamesi tamamlanarak mahkemeye sunuldu

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarının oluşturduğu 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak, mahkemeye sunuldu.

İddianamede şüpheliler hakkında "15 Temmuz'da başarısızlığa uğrayan darbe girişiminde bulunmak ve 'FETÖ' olarak bilinen 'Fetullah Gülen Terör Örgütü' üyeliği" suçlamaları yöneltildi ve darbe çağrışımı yapan yayınların gerçekleştirildiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre iddianamede Zaman Gazetesi'nin önceki darbelere destek olduğu ve şüphelilerin gazeteye kayyum atanmadan önce malvarlıklarını usulsüz bir şekilde devrettikleri öne sürüldü. "

Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Ahmet T. Alkan, Nuriye Akman, Mustafa Ünal ve Lale Sarıibrahimoğlu'nun aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 kişi hakkında 'darbeye teşebbüs' suçlamasıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 15'er yıla kadar hapis cezası istemi talep edildi.

İddianamede adı geçen yazarların, yazılarında darbe mesajı verdikleri, hükümeti itibarsızlaştırmaya çalıştıkları iddia edildi.

DHA, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamenin 64 sayfadan oluştuğunu bildirdi.

Gülen yapılanmasının tarihsel gelişimi, amacı ve hedeflerinin anlatıldığı iddianamede, örgütün medyayı kullandığı ifade ediliyor.

İddianamede grubun strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiği öne sürüldü.

Gülen cemaatinin, 'basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak devlet sırlarını ifşa ettiği, algı oluşturarak meşru hükümetleri çalışamaz hale getirmeyi hedeflediği' yazıldı.

Bunu yapması için de medya gücünü kullandığı, şüphelilerin haber ve yazılarıyla bu durumu bilerek sürdürdüğü iddia edildi.

1979 yılında Sızıntı Dergisi ile başlayan ve Zaman gazetesi ile birlikte büyüyen Gülen yapılanmasına bağlı medya yapısının "gayrimeşru faaliyet, beklenti ve hedeflerinin meşrulaştırılarak geniş kitlelere ulaştırılması noktasında önemli bir görev" üstlendiği öne sürüldü.

Medya organlarının bu amaçla "MİT tırları operasyonu", "Selam Tevhid-Kudüs Ordusu" ve "17-25 Aralık soruşturmaları" yayınları yaptığı yazıldı.

Örgütle bağlantılı 'gazeteci ve yazarların başlattıkları toplumsal mühendislik çalışmasının özellikle Zaman gazetesi ve yazar kadrosunun desteğiyle yürütüldüğü' iddianamede yer aldı.

İddianamede Zaman gazetesinin baskı uygulayarak abone edindiği, kurumlara, apartmanlara gazete bırakılarak 'Türkiye'nin en çok tiraj elde eden gazetesi' imajının çizildiği öne sürüldü.