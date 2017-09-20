Zaman gazetesi eski yazarları ve yöneticilerinin tahliye talepleri reddedildi...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-KAPATILAN \"Zaman Gazetesi\'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç\'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Duruşma 8 Aralık\'a ertelendi.

MAHKEME TALEPLERE İLİŞKİN KARARINI AÇIKLADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaya verilen aranın ardından taleplere ilişkin ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay\'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın, üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delilerin bulunması, sanıklara atılı suçların kanunda öngörülen cezalarının alt ve üst sınırlarının kaçma şüphesi doğurması ve sanıklar üzerinde adli kontrol hükümleri ile etkili hukuksal denetim sağlanamayacağı gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TUTUKSUZ SANIKLAR BİR SONRAKİ DURUŞMADA DİNLENECEK

Savunmaları alınamayan tutuksuz sanıklar Ahmet İrem, Ali Hüseyin Çelebi, Nuriye Ural, Osman Nuri Arslan, Orhan Kemal Cengiz\'in bir sonraki duruşmada hazır olmalarına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar İhsan Duran Dağı ve Lalezer Sarıibrahimoğlu\'nun da bir sonraki duruşmada Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne bağlanarak SEGBİS ile ifadesinin alınmasını kararlaştırdı.

EMNİYETE DİJİTAL METERYALLER SORULDU

Dijital materyallerin üzerindeki inceleme sonuçlandığında raporun gönderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne yazı yazılarak dijital materyallerin içeriklerine ilişkin rapor tanzim edilemeyeceğinin bildirilmesi durumunda gün beklenmeksizin dijital materyallerin imajlarının çıkarılarak gönderilmesini ve bu durumda dijital materyallerin bilirkişiye verilmesine karar verdi.

ADLİ TIPTAN RAPOR ALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Tutuklu sanıklardan Şahin Alpay ve Yüksel Durgut\'un sağlık durumlarının cezaevinde kalmasına elverişli olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor aldırılmasına da hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı 8 Aralık\'a erteledi. Duruşma Silivri\'de görülecek.



