Zaman gazetesi eski yazarları ve yöneticileri hakim karşısında (5)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-KAPATILAN \"Zaman Gazetesi\"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada 19 tutuklu sanık savunma yaptı. Sanıklar suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

KARAYEĞEN: BİR DOLARLA MI HÜKÜMETİ YIKMAYA ÇALIŞTIM?

Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan İbrahim Karayeğen, gazeteci olduğunu, 12 yıldır Zaman Gazetesi\'nde gece editörlüğünü yaptığını belirterek, gece editörlüğünün sorumluluğu hakkında bilgi verdi. Zaman gazetesinden neden istifa etmedin gibi bir sorunun kendisine sorulabileceğini, ancak çocuğu olduğunu bunun kolay olmadığını savunarak, “Cüzdanımdan 1 dolar çıkmış, ben hükümeti cebimdeki bir dolarla mı yıkmaya çalıştım? 1 dolarla beni suçlu mu ilan edeceksiniz\" diyerek cüzdanında 1 doların yanında başka dolarların da olduğunu belirtti. Karayeğen terör örgütü FETÖ/ PDY üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı olan \'ByLock\' programını telefonuna indirmediğini ve kimseyle de mesajlaşmadığını savundu.

“DARBEYE HEP KARŞI ÇIKTIM\"

“Darbeye katıldığım ve terör örgütüne üye olduğuma dair tek bir kanıt varsa en ağır cezaya razıyım\" diyen sanık Karayeğen işini iyi yapmaya çalışan, ekmek parası için çalışan bir gazeteci olduğunu belirtti. Yasal bir gazetede çalıştığı için yargılanmasının hukuka sığmadığını ifade eden sanık Karayeğen, “Şiddete karışmayan, sicili tertemiz bir insanım. Ne darbeci ne de örgüt üyesiyim. Darbeye hep karşı çıktım. 15 Temmuz\'u da yapanların da en ağır cezaya çarpıtılmasını istiyorum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Adalet istiyorum\" ifadelerini kullandı.



SANIK CUMA: DARBEYE TEŞEBBÜSÜ LANETLİYORUM

Sanık Cuma Kaya da “Darbeye teşebbüsü lanetliyorum. Ben suç işlemedim. Örgüt üyesi değilim. Ben böyle bir eylem içinde olmadım. Ben milletine ve devletine bağlı bir insanım. 14 aydır tutukluyum. Kirada oturuyorum, çocuklarım var, tahliyemi ve beraatimi istiyorum\" diye konuştu.



SANIK AVCIOĞLU: 15 TEMMUZ\'DA SOKAĞA ÇIKTIM

Sanık İsmail Küçük de Bank Asya\'ya para yatırmadığını sadece maaş hesabının olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti. Sanık Murat Avcıoğlu da 15 Temmuz\'da sokağa çıkarak darbe girişimini protesto ettiğini belirterek, ByLock kullanmadığını, bağış yapmadığını ve bütün örgütleri de lanetlediğini söyledi.

MUSTAFA ÜNAL: İDDİANAME TAHLİYE DİYE BAĞIRIYOR

Sanıklardan Mustafa Ünal da “Darbelere karşı yazılar yazdım. Hiçbir terör örgütü içinde yer almadım. Yasal sınırlar içinde yazılar yazdım\" dedi. İddianameyi eleştiren Ünal, iddianamede yer alan yazılarının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaleme aldığını vurgulayarak, bunların suç olarak iddianamede yer almasını eleştirdi. “İddianame tahliye diye bağırıyor\" diyen sanık Ünal, tahliyesini ve beraatini istedi. 19 tutuklu sanığın savunma yaptığı ilk duruşma sona erdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.



