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BBC Türkçe

Zaman gazetesi davasında tutuklu sanıklar 14 ay sonra hakim karşısında

15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan bir OHAL kararnamesi ile kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik davada 22'si tutuklu 31 sanığın yargılanmasına başlandı.

29 Nisan 2018 20:30

15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan bir OHAL kararnamesi ile kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik davada 22'si tutuklu 31 sanığın yargılanmasına başlandı.

Dava kapsamında yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan gazetenin yazarlarından Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay ile Ali Bulaç ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmada savunmasını yapan yazar Ali Bulaç, "darbeci katil örgütü lanetliyorum" diyerek şunları söyledi:

"Bence Gülen hareketi cemaatken iyiydi. Güzel hizmetlere imza atıyordu. Zaman içinde kötüye dönüştü. FETÖ oldu. Onu övenler, destek verenler suç ortakları değil, iyi vasıflarına hizmetlerine teveccüh gösterdiler, destek verdiler. Bir keresinde Cumhurbaşkanı şöyle sitem etmişti; 'Ne istediniz de vermedik?' doğru her istediklerini alabiliyorlardı. Çünkü istedikleri iyi şeylerdi. Fakat cemaat Allah rızasına dönük hizmet yolunda dev adımlar atarken güç zehirlenmesine uğradı. Hormonal büyüme onlarda kibre yol açtı. Her istediğimizi yaparız, yaptırırız vahmine kapıldı"

Doğan Haber Ajansı'nın duruşmadaki ifadelerine yer verdiği Bulaç, 17 - 25 Aralık operasyonları sürecinde de AKP'yi yolsuzluk yapmakla suçlamadığını, AKP iktidarında algı mühendisliği yapmadığını da ifade etti.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nün karşısında bulunan binada 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada 22 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık da hazır bulundu.

İddianamede toplam 31 şüpheli hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ile aralarında yabancı gözlemcilerin de bulunduğu kişiler duruşmaya izleyici olarak katılıyor.

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