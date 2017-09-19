Zaman gazetesi davasında tüm tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski Zaman yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne'nin de aralarında bulunduğu davanın ilk duruşmasının ikinci oturumu bugün yapıldı. Mahkeme, ara kararında bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan tüm "sanık"ların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Şahin Alpay'ın cezaevi şartlarında kalmasının uygunluğunun Adli Tıp tarafından değerlendirilmesi istendi.

Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmada eski Zaman yöneticileri Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaattin Güner ile köşe yazarları Ali Bulaç ve Şahin Alpay, Faruk Akkan, Cuma Kaya, Hüseyin Belli, Hakan Taşdelen, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mustafa Ünal, Mümtazer Türköne, Onur Kutlu ve Sedat Yetişkin savunma yaptı.

İşte dakika dakika yaşananlar

10:40 Duruşmada Ahmet Turan Alkan savunma yapıyor.

11:20 Ahmet Turan Alkan: Bu iddianameye göre, savcı beni Nuh tufanının azmettiricisi ve propagandisti olarak da suçlayabilirdi.

11:23 Ahmet Turan Alkan: Yolsuzluğu eleştirmek nasıl oluyor da darbeye zemin hazırlamak oluyor?

12:25 Ahmet Turan Alkan: Cemaat mensubu değilim, asla da olmadım.

12:30 Ahmet Turan Alkan: Zaman gazetesinde yazdığım süre içerisinde FETÖ terör örgütü denen şeyin varlığına, faaliyetine şahit olmadım.

12:35 Zaman gazetesi davasında duruşmaya 13:15'e kadar ara verildi.

17:10 ŞahinAlpay'ın avukatı Ferat Çağıl savunma yapıyor.

17:15 Avukat Çağıl: İddianameye göre ŞahinAlpay ve diğer bazı yazarlar için temel suçlamanın Zaman'da yazmış olmak olduğu anlaşılıyor.

17:20 Avukat Çağıl: ŞahinAlpay'ın gazeteci kimliğiyle, görünen gerçeğe uygun olarak yaptığı beyanlarından suç unsuru çıkarmanın hukuken izahı yoktur

Dava kapsamında tutuklu yargılananlar

Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Ali Bulaç, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Mümtazer Türköne, Onur Kutlu, Sedat Yetişkin, Şahin Alpay, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut ve Zafer Özsoy.

Tutuksuz yargılananlar

İhsan Duran Dağı, Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Akman ve Orhan Kemal Cengiz.

İddianameden

Davanın 64 sayfalık iddianamesinde tüm sanıklar hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.