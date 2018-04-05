Zaman gazetesi davasında ara karar açıklandı; tahliye talepleri reddedildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski Zaman yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne'nin de aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 31 sanıklı davanın üçüncü duruşması bugün (5 Nisan 2018) görülüyor. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında 500 günü aşkın süredir tutuklu bulunan Bulaç, Türköne, Alkan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hak ihlali kararı verdiği Alpay için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddederek duruşmayı 10-11 Mayıs'a erteledi. Bir sonraki duruşma Çağlayan Adliye'sinde görülecek.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan Zaman Gazetesi duruşmada savcı, sanıklardan Mehmet Özdemir'in "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mütaalada, eski Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal'ın örgüte sadakatinden vazgeçmediği, örgüt üyesi olmadığını söylese de örgütle ilgili tek bir eleştiri yazısı yazmadığı, tüm yazılarını "FETÖ"nün bakış açısıyla kaleme aldığı ve örgütün şirketlerinin içinin boşaltılmasına yardım ettiği iddiası ileri sürüldü.



Mütalaada, "toplumu darbe girişimine hazırlamaya çalıştığı", "darbenin nesnel koşullarını oluşturma yönünde faaliyet gösterdiği" iddia edilen sanık Ünal'ın "Anayasa'yı ihlal" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.



Zaman yazarlarından Ahmet Turan Alkan'ın, "örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki evini ziyaret ederek övgü dolu yazı yazdığı, Gülen'e sadık kalarak ve örgüt hiyerarşisi içinde hareket ederek yazılar kaleme aldığı ve darbenin nesnel koşullarının oluştuğuna toplumu iknaya çalıştığı" iddia edilen mütalaada, Alkan hakkında da "Anayasa'yı ihlal ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



Mütalaada sanık İhsan Duran, Orhan Kemal Cengiz hakkında da "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Sanıklar Nuriye Ural ve Lalezar Sarıibrahimoğlu hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenirken, bu sanıklar için "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraat talep edildi.

Bulaç: İslam tarihinde çığır açacak bir tefsir üzerine çalışıyordum, tutuklandım

"Sayın savcının yazıları yorumlama hakkı yoktur. Kendisi niyet okuyor" diyen Ali Bulaç, sivil İslam tezleriyle tanındığını, darbe teşebbüsüne destek vermesinin kendisini inkar etmek anlamına geleceğini söyledi. Bulaç, "İslam tarihinde çığır açacak bir tefsir üzerine çalışıyordum, tutuklandım. Tahliye olur, yaşarsam bu tefsiri yazmak istiyorum" dedi.

Şahin Alpay: Ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyorum

Duruşmada söz alan Şahin Alpay, 20 ayda 88 kez hastaneye götürüldüğün belirterek "Ev hapsi koşullarında doktora gidemiyorum. Ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Alpay, mütalaada daha önce iddianamede karşılaşmadığı iddiaların bulunduğunu belirterek savunma için ek süre istedi.

Şahin Alpay'ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan da mütalaada bulunan pek çok belgenin iddianame ve dosyada bulunmadığını belirterek "Deliller duruşmada okunmadı, savcı bugün ilk kez duyduğumuz belgeleri nereden buldu?" diye sordu.

Yazgan, "AYM kuvvetli suç belirtisi yoktur diyorsa kimse tutuklanmamalı. Ev hapsi kaldırılmazsa yeniden AYM’ye başvuracağız" dedi.

Ara karar açıklandı

Savunmaların ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne'nin de aralarında bulunduğu 19 sanığın tahliye ve Şahin Alpay'ın ev hapsinin kaldırılması talebini redderek duruşmayı 10-11 Mayıs'a erteledi. Bir sonraki duruşma Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner’in de aralarında bulunduğu 19'u tutuklu ve Ali Hüseyin çelebi, Osman Nuri Arslan, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz’in de bulunduğu 12 tutuksuz sanık yer alıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında “Anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İddianamede, Zaman gazetesinde köşe ve haber yazarlarının 17-25 Aralık sürecinde olaya müdahil olarak algı mühendisliğine katkı sundukları iddia ediliyor.