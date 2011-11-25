T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zaman Gazetesi 25’inci yılını kutluyor

Zaman gazetesi, 25’inci yılını 29 Kasım Salı günü saat 19.00'da Lütfi Kırdar’da Rumeli Salonu'nda düzenleyeceği özel bir gece ile kutluyor.

25 Kasım 2011 02:00

T24 - Zaman gazetesi, 25’inci yılını 29 Kasım Salı günü saat 19.00'da Lütfi Kırdar’da Rumeli Salonu'nda düzenleyeceği özel bir gece ile kutluyor.

Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir’in yapacağı gecede sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü isim de bir araya gelecek.

 
Tarih: 29 Kasım 2011 Salı
Saat: 19.00
Yer: Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı/Rumeli Salonu

 
Lorbi Tanıtım & Halkla İlişkiler / Bilgi ve iletişim:
Fatma Kaytez/ 0212 249 45 46 / 0 533 927 23 39 fkaytez@lorbi.com
Özge Öz/ 0212 249 45 46 / 0 530 763 49 24 ozgeoz@lorbi.com



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24