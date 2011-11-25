Zaman Gazetesi 25’inci yılını kutluyor

T24 - Zaman gazetesi, 25’inci yılını 29 Kasım Salı günü saat 19.00'da Lütfi Kırdar’da Rumeli Salonu'nda düzenleyeceği özel bir gece ile kutluyor.



Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir’in yapacağı gecede sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü isim de bir araya gelecek.



Tarih: 29 Kasım 2011 Salı

Saat: 19.00

Yer: Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı/Rumeli Salonu



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