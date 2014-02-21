Zaman: Erdoğan konuşurken çocukları TV'den uzak tutun

Zaman gazetesi ailelere ilginç bir çağrıda bulunarak, "Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kaba söz, iftira, nefret, yalan ve toplum ahlakının hoş görmediği ifadeleri çocuklarımızın, gençlerimizin ruh sağlığı ve geleceği açısından son derece tehlikeli" denildi. "RTÜK harekete geçmeli" diyen Zaman, "Televizyonlarda Başbakan konuşurken ekranda +13, en azından +7 akıllı işareti bulunmalıdır" ifadesine yer verildi.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Başbakan, çocuklar ve gençler için “rol model”dir; her hali, tavrı ve sözüyle örnek olması gereken bir kişiliktir. Kaba söz, iftira, nefret, yalan ve toplum ahlakının hoş görmediği ifadeler, asla bir Başbakan’ın ağzına yakışmaz. Fakat ne çare ki, kendisi bundan çekinmiyor. Bu konuşmalar 10-15 TV kanalında canlı yayınlanıyor, akşam haberlerinde uzun uzun veriliyor. Bu, çocuklarımızın, gençlerimizin ruh sağlığı ve geleceği açısından son derece tehlikeli. Onları korumak için RTÜK harekete geçmeli; halkı kin ve nefrete tahrik eden hakaretleri ve ayrımcılık içeren ifadeleri yayınlayan kanalları uyarmalı. Televizyonlar bu konuşmaları verirken ekranda +13, en azından +7 akıllı işareti bulunmalıdır.

Bu konuşmalar 10-15 TV kanalında canlı yayınlanıyor, akşam haberlerinde uzun uzun veriliyor. Bu, çocuklarımızın, gençlerimizin ruh sağlığı ve geleceği açısından son derece tehlikeli. Onları korumak için RTÜK harekete geçmeli; halkı kin ve nefrete tahrik eden hakaretleri ve ayrımcılık içeren ifadeleri yayınlayan kanalları uyarmalı. Televizyonlar bu konuşmaları verirken ekranda +13, en azından +7 akıllı işareti bulunmalıdır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla Akıllı İşaretler Sembol Sistemi’ni geliştirerek 23 Nisan 2006’dan itibaren uygulanmaya başladı.

Bu sistemin birinci maddesi şöyle diyor: “Programın olası zararlı içeriği: Zararlı etkileri olabilecek içerik alanları; şiddet ve korku, cinsellik ve örnek oluşturabilecek olumsuz davranışlar (ayrımcılık, alkol ve sigaranın aşırı kullanımı, madde kullanımı, yasa dışı davranışlar ile kaba konuşma/küfür) olarak belirlenmiştir.”

TV kanallarının kullandığı bu işaretler; çocukları şiddet, korku, ayrımcılık ve cinsellik gibi akıl ve ruh sağlığını bozacak zararlı içeriklerden ne kadar koruyabiliyor, tartışılır. Fakat, özellikle son iki aydır, TV’lerde yeni bir yayın türü ve tehlike ortaya çıktı: Başbakan’ın Meclis ve meydan konuşmaları... Bu konuşmalarda, birkaç ay öncesine kadar âşina olduğumuz sima, bambaşka bir kişilikle karşımıza çıkıyor. Öfke, ani patlamalar, şiddetli çıkışlar ve en önemlisi kaba sözler.

Başbakan, çocuklar ve gençler için “rol model”dir; her hali, tavrı ve sözüyle örnek olması gereken bir kişiliktir. Kaba söz, iftira, nefret, yalan ve toplum ahlakının hoş görmediği ifadeler, asla bir Başbakan’ın ağzına yakışmaz. Fakat ne çare ki, kendisi bundan çekinmiyor. Bu konuşmalar 10-15 TV kanalında canlı yayınlanıyor, akşam haberlerinde uzun uzun veriliyor. Bu, çocuklarımızın, gençlerimizin ruh sağlığı ve geleceği açısından son derece tehlikeli. Onları korumak için RTÜK harekete geçmeli; halkı kin ve nefrete tahrik eden hakaretleri ve ayrımcılık içeren ifadeleri yayınlayan kanalları uyarmalı. Televizyonlar bu konuşmaları verirken ekranda +13, en azından +7 akıllı işareti bulunmalıdır.

TV’ler ve RTÜK gerekli duyarlığı göstermiyorsa, görev ailelere düşüyor. Anne-babalar, Başbakan çıktığında, çocuklarını TV ekranından uzak tutmalı. Aksi halde ruhlarında tamiri mümkün olmayan hasarlar meydana gelebilir. Bu, doğrudan ülkemizin geleceğini ve toplumsal barışı ilgilendiren önemli bir mesele.