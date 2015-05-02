Zaman aşımına uğrayan hesaplar için son gün 15 Haziran

10 yıldır hiçbir işlem yapılmayan hesaplar üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrediliyor. Mayıs ayı sonuna kadar zaman aşımına uğramış bir banka hesabını öğrenmek mümkün olacak. Zaman aşımına uğramış bir hesap 15 Hazirana kadar kapatılabilecek aksi takdirde hesap, gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecek.

Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, on yıl içinde aranmadıkları takdirde, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre zamanaşımına tabi oluyor. Zaman aşımına uğrayan hesaplar, gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu’na devrediliyor.

Siteden öğrenilebiliniyor

Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) her yıl şubat ayında aktif hale getirdiği "www.zamanasimi.org/tbb" internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebiliyor. Site üzerinden zaman aşımına uğramış bir hesabın öğrenilebilmesi Mayıs ayı sonuna kadar mümkün olacak. Yapılan aramada zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek için, 15 Haziran 2015 tarihine kadar, ilgili banka şubelerine, kimlik kartı ile başvurabilecek.