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Ekonomi

Bankalarda 94,5 milyon lira unutuldu

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarla ilgili kritik süreç devam ederken, Bankacılık Kanunu gereği unutkan mudiler için çağrılar da yapılmaya başlandı

09 Mart 2015 10:21

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda yaklaşık 94,5 milyon lira unutuldu. Unutkan mudiler, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarında 36 milyon 323 bin dolar, yani Merkez Bankası'nın cuma günkü kapanış kuru ile yaklaşık 94,5 milyon lira unuttu.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi oluyor.

Bankalar bu çerçevede, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin duyurularını şubat ayından itibaren internet sitelerinden yayımlamaya başladı.

 

Siteden öğrenilebiliniyor

 

Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) her yıl şubat ayında aktif hale getirdiği "www.zamanasimi.org/tbb" internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebiliyor ve dilerlerse hesaplarını kapatabiliyor.

 

Zaman aşımı için son tarih 15 Haziran

 

Yaptıkları aramada zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek için 15 Haziran 2015 tarihine kadar ilgili banka şubelerine kimlik kartı ile başvurabilecek.

Müşterilerin başvurmamaları halinde ise yasa gereği zaman aşımı uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle zaman aşımı uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirim yapılan 299 bin 429 adet hesap bulunuyor. Bunların 2 bin 322'ini katılım fonu, 692'sini de emanetler oluşturuyor.

Bu hesapların toplam bedeli ise 36 milyon 323 binn 333 dolara, yani Merkez Bankası'nın cuma günkü kapanış kuru ile 94 milyon 538 bin 738 liraya denk geliyor. Bu sene ön bildirimi yapılan hesaplar içerisinde bakiyesi en yüksek olan hesap ise yaklaşık 41 bin dolar civarında.

Unutulan hesaplar sadece kişilere ait değil. Şirketler, vakıflar, dernekler, siyasi partiler ile devlet kurumlarının bile unutulmuş hesabı bulunuyor.

 

En fazla hesap Deniz Bank'ta unutuldu

 

Bu yıl TMSF'ye ön bildirim yapılan hesaplardan en çoğu DenizBank'a ait. DenizBank'ta unutulan 108 bin 710 adet hesap bulunuyor.

DenizBank'ı 50 bin 835 adet hesap ile İş Bankası, 41 bin 571 adet hesap ile Yapı Kredi Bankası, 39 bin 396 adet hesap ile Ziraat Bankası, 12 bin 858 adet hesap ile de VakıfBank takip etti.

Zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devredilen hesaplar geçen yıl yaklaşık 95,2 milyon lira, 2013'te ise 119 milyon lira olmuştu.

Bu arada 2001-2014 tarihleri arasında toplam 2 milyon 935 bin 249 mudinin hesabı zaman aşımı uğradı.

 

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