Zaman aşımı Beyoğlu'nda protesto edildi

T24 - Beyoğlu'nda bir grup, Sivas olaylarına ilişkin 7 sanık hakkındaki davanın zaman aşımından düşmesi kararını protesto etti. Taksim Meydanı'nda toplanan gruptakiler, pankart açarak, ıslık, alkış ve sloganlar eşliğinde Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü.

Galatasaray Lisesi önünde grup adına açıklama yapan Özge Ozan, zaman aşımı olayına tepki amaçlı toplandıklarını belirterek, ''katliamın üzerinin kapatılmaya çalışıldığını'' öne sürdü.

Sivas, Kahramanmaraş, Çorum, Gazi ve Uludere'de yaşananları hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Ozan, adalet isteğini her zaman ve her ortamda dillendireceklerini kaydetti.

Açıklamanın ardından tekrar Taksim Meydanı'na yürüyen protestocu grup, bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.