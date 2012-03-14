T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zaman aşımı Beyoğlu'nda protesto edildi

Sivas davasının zamanaşımı nedeniyle düşmesi Beyoğlu'nda protesto edildi. Taksim Meydanı'nda toplanan grup slogan atarak Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüdü.

14 Mart 2012 09:53

 

 
T24 - Beyoğlu'nda bir grup, Sivas olaylarına ilişkin 7 sanık hakkındaki davanın zaman aşımından düşmesi kararını protesto etti. Taksim Meydanı'nda toplanan gruptakiler, pankart açarak, ıslık, alkış ve sloganlar eşliğinde Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü.
 
Galatasaray Lisesi önünde grup adına açıklama yapan Özge Ozan, zaman aşımı olayına tepki amaçlı toplandıklarını belirterek, ''katliamın üzerinin kapatılmaya çalışıldığını'' öne sürdü.
 
Sivas, Kahramanmaraş, Çorum, Gazi ve Uludere'de yaşananları hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Ozan, adalet isteğini her zaman ve her ortamda dillendireceklerini kaydetti.
 
Açıklamanın ardından tekrar Taksim Meydanı'na yürüyen protestocu grup, bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.
 

ETİKETLER

sivas davasıprotestobeyoğlu

İlgili Haberler

Sivas davası 5 firarî sanık için zaman aşımından kapandı!

Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin dava 19 sene sonra 5 firari sanık için zaman aşımından kapandı

Ünlüler, Sivas Davası tepkilerini twitter'dan gösterdi

Sanatçılar, gazeteciler, yazarlar Sivas Davası'nın zaman aşımından kapanmasına twitter'dan tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24