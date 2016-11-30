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Dünya
Deutsche Welle

Zaman Almanya son baskısını yaptı

Okurlarına yönelik baskılar nedeniyle abonelerinin azaldığını belirten ve eylül ayında baskısını durdurma kararı aldığını açıklayan Zaman Almanya bugün son baskısını yaptı.

30 Kasım 2016 20:00

Zaman Almanya bugün itibariyle son baskısını yaptı. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki gelişmelerin Almanya'ya da taşındığı gerekçe gösteren gazete Almanya'daki faaliyetlerini sonlandırdı.

Gazetenin eski genel yayın yönetmeni ve köşe yazarlarından Süleyman Bağ, Türkiye'de Zaman Gazetesi’nin kapatılmasının ardından Zaman Almanya’nın da kapatılmasıyla gazetenin basılı bir yayınının kalmadığını ifade etti.

"Fethullah Gülen hareketine yönelik bir cadı avı yürütüldüğünü" savunan Bağ, 15 Temmuz sonrası Türkiye'de kapatılan Zaman Gazetesi’nin, Zaman Almanya'nın içeriklerinin yüzde 70'ini oluşturduğunu ve kapatılmasının ardından Almanya'daki yazı işlerinde sadece 7 kişi kaldığını ifade etti.

Zaman Almanya yönetimi, eylül ayında Türkiye'de Zaman Gazetesi’nin kapatılmasının ardından Almanya'daki okuyucuları üzerinde baskının arttığını ve 2010 yılında 30 bine yakın olan abone sayısının 10 bine düştüğünü açıklamıştı. Gazetenin son olarak ise son olarak yaklaşık 8 bin abonesinin kaldığı belirtildi.

1990 yılında açılan ve merkezi Offenbach'da olan Zaman Almanya'nın yazı işleri 2011 yılında Berlin'e taşınmıştı. Zaman Almanya'nın internetteki haber portalının da yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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