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Medya

Zaman Almanya, baskısını durduruyor

Gazete, 30 Kasım 2016’da baskısını durduracak

11 Eylül 2016 19:59

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Zaman Almanya 30 Kasım 2016 tarihi itibarıyla baskısını durdurma kararı aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Zaman Almanya Genel Yayın Yönetmeni Dursun Çelik, okurlarına sıkıntı yaşatmamak için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Reklam gelirlerinin ciddi oranda azaldığını da belirten Çelik, abone sayısının şu an 10 bin civarında olduğunu ifade etti.

Gazete yönetimi, yayına online olarak devam edip etmemeyi ise tartışıyor.

Zaman Almanya 1990 yılından bu yana yayın hayatını sürdürüyor. Zaman Fransa ile Zaman Belçika ise geçtiğimiz günlerde yayın hayatına son vermişti.

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