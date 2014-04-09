Zaman, Adana'daki operasyona 'Gazete kupürleriyle baskın' dedi

Zaman gazetesi, Adana’da vali ve bazı bürokratları yasa dışı şekilde dinledikleri iddiasıyla biri emekli 8 polisin gözaltına alınmasını "Bazı gazete haberleri ihbar kabul edilerek Adana’da başlatılan yasa dışı dinleme operasyonu" olarak duyurdu.

Operasyon, iktidara yakınlığıyla bilinen Star, Sabah, Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinde "paralel yapıya ilk darbe" olarak yorumlanırken, Fethullah Gülen cemaatinin yayın organı olarak bilinen Zaman gazetesinde "Gazete küpürleriyle dinleme operasyonu" olarak yorumlandı.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’un geçen aylarda valilik başta olmak üzere kamu kurumlarının dinlendiği yönündeki açıklaması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcı Vekili Ali Doğan tarafından dün sabah saatlerinde gazete haberleri ihbar kabul edilerek yasa dışı dinlemeler konusunda operasyon başlatıldı. Doğan, Adana’da Suriye’ye yardım götürdüğü ileri sürülen TIR’ların durdurulması olayı sonrası Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Adana Başsavcı Vekilliği’ne atanmıştı. ‘Sahte isimle yasa dışı dinleme yapmak veya bu eyleme iştirak etmek’ suçlarıyla ilgili yürütülen operasyon kapsamında sabah 07.00 sularında 8 emniyet personelinin evinde arama yapıldı. Aramalar sonrası gözaltına alınan Kemal Serhatlı Polis Okulu’nda öğretmen Emniyet Müdürü olan İsmail B., Hassas Noktaları Korumalar Şube Müdürü Ertuğrul Y., 100. Yıl Polis Merkez Amirliği’nde Grup Amiri Komiser Fevzi M., İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Abdullah K., Ramazan K., Mehtap A., Hasan S. ile Ahmet Ş. gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdür-lüğü’ne götürülen polisler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Çıkışta arkadaşlarının sarıldığı polisler, ‘Çok şükür vatanı satmadık’ dedi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bazı dijital malzemelere el konulduğu öğrenildi. Öte yandan Adana’daki operasyonla ilgili Ankara’da da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nde görevli 4 emniyetçinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve 17 Aralık operasyonu sonrası Kemal Serhatlı Polis Okulu’na atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail B., Adana’da 1 polisin şehit olduğu Gezi olaylarında, göstericilerin ‘Sizin maaşınızı biz veriyoruz’ demesinin üzerine cüzdanından çıkardığı 50 lirayı bağıran göstericiye uzatarak, ‘Benim maaşımdan senin ödediğin bu, al ve dağıl’ diyerek gündeme gelmişti. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Efkan Ala, “Güneyde bir ilimizde başta vali olmak üzere emniyet müdürü ve bazı hakimler ile tüm partilerin tamamını dinlemişler.” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine mülkiye müfettişleri Adana ve Mersin’de incelemelerde bulundu ve bir rapor hazırladı. Bakan Ala’nın onayının ardından rapor, Adana Cumhuriyet Savcılığı’na iletildi. Raporda, dün gözaltına alınan 8 kişinin illegal dinlemeye aracılık ettiği ileri sürüldü.