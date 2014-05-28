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Zaman: 17 ve 25 Aralık fezlekelerinde 'dönemin başbakanı' ifadesi yok

17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında hazırlanan fezlekelerde 112 yerde Başbakan Erdoğan'ın isminin geçtiği öne sürüldü

28 Mayıs 2014 12:21

Zaman gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonu öncesinde polisler tarafından hazırlandığını ileri sürdüğü fezlekeyle ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Erdoğan, söz konusu fezlekede (kendisinin tabiriyle iddianamede), kendisinden ‘dönemin başbakanı’ diye bahsedildiğini ileri sürmüştü. 17 ve 25 Aralık soruşturmalarında hazırlanan fezlekeler Başbakan’ın iddialarını yalanladığını öne süren Zaman, edinilen bilgilere göre, fezlekelerde Erdoğan’ın ismi 112 yerde geçiyor ancak hiçbirinde "dönemin Başbakanı" ya da AKP'ye yakınlığı ile bilinen bazı medya kuruluşlaarınca iddia edildiği gibi "devrik başbakan" ifadesinin yer almadığını iddia etti.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Fezlekede 10 kez ‘Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’, 43 kez de ‘R. Tayyip Erdoğan’ kullanılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından yürütülen ve talimata rağmen operasyonu yaptırılmayan 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının fezlekesi yaklaşık bin sayfa. Fezleke içerisinde teknik takipteki kişilerin ifadelerinde geçen toplam 165 adet ‘Başbakan Erdoğan/Başbakan Recep Tayyip Erdoğan/R. Tayyip Erdoğan’ ifadesi tutanakta yer alıyor.

Öte yandan fezlekede 417 defa da ‘Başbakan’ ya da ‘Başbakanlık’  kelimesi kullanılıyor. Bu ifadenin kullanılmasının, soruşturma kapsamında dinlenen bazı şahısların Başbakanlığa bağlı birimlerde görev yapmalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Başbakan’ın, fezlekenin şüphelileri arasında yer alan oğlu Bilal Erdoğan’ın adı ise 521 yerde geçiyor.

 

'Başbakan yanıltılıyor mu?'

 

Fezlekeler ortada. Başbakan’la ilgili iddia edilen kelimenin kullanılmadığı açık. Anlaşılan o ki, burada da ciddi bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Türkiye, Erdoğan’ın iddiasını ispat etmesini bekliyor. Varsa böyle bir fezleke Başbakan bunu açıklamalı, darbeye teşebbüs edenler kimlerse yargılanmalı. Ancak birileri Başbakan’a yanlış bilgi veriyorsa bunun da hesabı sorulmalı. Koskoca Başbakan’ı, bütün Türkiye’nin önünde ‘yalancı’ durumuna düşürmeye kimsenin hakkı yok…

 

 

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