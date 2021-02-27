Zamalek cephesi, Mohamed transferinin detaylarını açıkladı

Galatasaray'ın devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili Zamalek cephesinden bir açıklama geldi. Ontime Sports TV'ye konuşan Zamalek Mali İşler Direktörü Tarek Hashih, golcü futbolcunun transferindeki detayları paylaştı.

Mostafa Mohamed'in bir sonraki transferinden yüzde 10 pay alacaklarını belirten Hashish, "Galatasaray, Mohamed için 4 milyon dolarlık bonservis bedelini en geç 2022 yılının temmuz ayından önce yapmalı. 31 Aralık 2021'e kadar da satın alma opsiyonunu kullanabilir. Mohamed'in bir sonraki satışından yüzde 10'luk pay da Zamalek'e ait olacak" dedi.

Satın alma opsiyonu

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekildeydi:



"Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ve Kulübü Zamalek Sports Club ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 USD tutarında tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar Şirketimizin net 4.000.000 USD transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.



Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 400.000 USD, 2021-2022 sezonu için ise net 725.000 USD sabit transfer ücreti ödenecektir."