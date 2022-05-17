Zam sonrası 1 litre sütün fiyatı 21 liraya kadar çıktı

Üreticinin beklentisini karşılamayan çiğ süt zammı sonrası marketlerde bir litre süt 21 liraya, bir kilo peynir ise 100 liraya fırladı.

Sozcu'nün haberine göre, 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olan çiğ süt zammı, bu ürünlerin perakende fiyatlarında yaklaşık yüzde 30’luk zamma neden oldu. Süt fiyatlarının 10 liraya dayanmasının ardından 5 ay içinde bir litre süt 20 lirayı aşmış oldu.

En ucuzu 16 lira

Ülke genelinde bilinen, yaygın markalı en ucuz bir litre sütün fiyatı 15,99 liradan başlayıp, 17,99-19,99 ve 20,99 TL’ye kadar çıkarken; 800 gramlık beyaz peynirler 60-85 lira aralığında, bir kiloluk beyaz peynirler ise 80-90 liradan satılıyor. Bazı markaların bir kiloluk kaşar peynirleri ise 100 lirayı aşmış durumda.

Tereyağı ve yoğurt fiyatlarının geldiği seviye de dikkat çekiyor. 250 gram tereyağları 16-18 TL aralığında değişirken; son zam öncesi 35 lira olan iki kiloluk yoğurtlar 45 liradan başlayıp 52 liraya kadar çıkıyor. Bir kiloluk yoğurtlar bile 20-27 TL aralığında değişiyor.