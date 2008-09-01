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Zam istemeye gitti, çıkarıldığını öğrendi

Avrupa Yakası'nda İfot karakterini canlandıran Hümeyra çok kırgın

01 Eylül 2008 03:00

“Avrupa Yakası” bu sezon, daha başlamadan neredeyse en çok konuşulan dizi oldu. Önce, Hümeyra ile atıştığı için diziden ayrılan Ata Demirer’in döneceği öğrenildi. Ardından Hümeyra’nın kendi isteğiyle diziden ayrıldığı haberleri gündeme geldi. Ancak Hümeyra’nın ayrılmadığı, Ata Demirer’in diziye geri gelmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ortaya çıktı. Bu sezon alacağı zammı konuşmak için yapımcılarla görüşmek isteyen Hümeyra, beklemediği bir cevap aldı. Usta oyuncuya “Bu sezon dizinin kadrosunda yoksunuz” denildi.

İlk tepki Çevik’ten geldi

Hümeyra, bir hafta önce Ata Demirer’le anlaşıldığını, kendisinin de bu nedenle diziden çıkarıldığını duyunca şoke oldu. Çünkü iddialara göre Hümeyra, birikiminin büyük kısmını oğlu Sadık Bigat’ın İkitelli’de açtığı restorana yatırmıştı. Bu sezon diziden alacağı parayla rahat yaşamanın planlarını yapıyordu. Ata Demirer için Hümeyra’nın kadrodan çıkarılmasına en büyük tepkiyi Tolga Çevik gösterdi. Oyuncuya yapılanı etik bulmayan Çevik, “Hani biz bir aileydik” deyip dizinin kadrosundan ayrılmaya karar verdi.
 
‘Onları Allah’a havale ettim’

İddialar karşısında oyuncu Hümeyra açıklama yaptı: “Bu konuyla ilgili ne eğri ne doğru hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Gerek yok, sadece onları Allah’a havale ediyorum. Hani futbolcuların bir lafı var ya, ‘Önümüzdeki maçlara bakıyoruz’ diye... Ben de önümdeki maçlara bakıyorum. Benim için ‘Avrupa Yakası’nda olmamak hayırlı oldu. Üzülmüyorum, çünkü yeni bir reklam filmi çekiyorum, yeni bir diziye başlıyorum. Bu sefer çok doğru düzgün bir yapımcıyla çalışıyorum” dedi.

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