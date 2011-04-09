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Zam istedi diziden kovuldu

Başarılı oyuncu Vatan Şaşmaz, zam istedi. İsteği kabul edilmedği gibi bir de dizi kadrosundan çıkartıldı.

09 Nisan 2011 03:00

T24 - Başarılı oyuncu Vatan Şaşmaz, zam istedi. İsteği kabul edilmedği gibi bir de dizi kadrosundan çıkartıldı.

Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz, uzunca bir süredir Birol Güven'in senaryosunu yazıp yönettiği 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Engin' karakterini oynuyordu. Fakat dizinin son bölümlerinde Engin'in olmaması dikkatlerden kaçmadı. Duyumlara göre ünlü sunucu Birol Güven'den bölüm başına aldığı 5 bin liranın yükseltilmesini istedi. Güven'in, ünlü oyuncu ve sunucuya, "Dizi saatlerinin indirilmesinin gündemde olduğu şu dönemde sana şu anlık bir zam yapamam. Ancak ilerleyen dönemde bakarız" dediği iddia edildi.

Bugün'ün haberine göre Şaşmaz'ın haftalığının 5 bin liradan 8 bin liraya çıkmasında ısrarcı olduğu ve bu nedenle de Birol Güvene rest çektiği ileri sürüldü. Bunun üzerine ünlü yapımcının Şaşmaz'ın dizideki 'Engin' karakterini uzun bir yolculuğa yollayarak rolüne son verdiği belirtildi.

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