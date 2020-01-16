"Zam gelecek beklentisiyle firmalar depoluyor; domuz gribi ilacı bulunamıyor"

İstanbul Beylikdüzü’nde iki çocuğun domuz gribi şüphesiyle yaşamını yitirmesinin ardından gözler piyasadaki ilaçlara çevrildi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, piyasada domuz gribi ilacını bulmada zorluklar yaşandığını belitti. Her yıl şubat ayınca ilaçlara zam yapıldığını belirten Sarıalioğlu, "Firmalar, ilaçlarını depolara vermek istemiyor ve dolayısıyla yurttaş eczanelerde domuz gribi ilacı dahil pek çok ilacı bulamıyor" dedi

Sibel Bahçetepe'nin haberine göre şu an tansiyon, epilepsi, göz ailaçları ve ağrı kesicileri eczanelerde bulmanın zor olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, her ilaca yapılacak şubat zammı öncesinde aralık-ocak-şubat aylarında benzer sorunların yaşandığını kaydetti. Cumhuriyet'tenşu an tansiyon, epilepsi, göz ailaçları ve ağrı kesicileri eczanelerde bulmanın zor olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, her ilaca yapılacak şubat zammı öncesinde aralık-ocak-şubat aylarında benzer sorunların yaşandığını kaydetti.

Fiyat Değerlendirme Komisyonu, özellikle yurt dışından gelen ve ithal olan ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru geçen yıl yapılan artışın ardından 3.40 liraya yükseltmişti. 20 Şubat’ta yine ilaç kuruna zam gelecek. Zam gelmeden önce pek çok ilaç firmasının ilaçları piyasaya vermekten kaçındığını söyleyen Sarıalioğlu, “İlaç firmaları depolara, depolar da piyasaya ilaç vermekten kaçınıyor. Çünkü zam dönemlerinde ellerindeki ilaçları çıkarıp zamlı şekilde piyasaya sunmayı tercih ediyorlar” dedi. Bu nedenle piyasada pek çok ilacın bulunamadığını, domuz gribi ilaçlarının da bunlar arasında yer aldığını vurgulayarak “Halk arasında domuz gribi diye bilinen gripte artış var. Planlanmış olan ilaçlar yeterli gelmiyor” diye konuştu.

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