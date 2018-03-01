Zaksa Kedzierzyn Kozle - Arkas Spor: 3-0

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Azoty Kedzierzyn-Kozle

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Laszlo Adler (Macaristan)

ZAKSA: Buszek, Bieneik, Tonuitti, Semeniuk, Wisnewski, Torres, Zatorski (L) (Falaschi, Jungiewicz)

ARKAS SPOR: Jovovic, Gökhan, Mustafa, Adis, Fromm, Mert Matic, Burak (L) (Çağatay, Yiğit)

SETLER: 25-17, 25-19, 25-23

SÜRE: 69 dakika (20, 23, 26)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Arkas Spor, E Grubu\'ndaki altıncı maçında deplasmanda Polonya\'nın Zaksa Kedzierzyn Kozle takımına 25-17, 25-19 ve 25-23\'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.

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