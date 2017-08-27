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Dünya

Zakintos Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alınamadı

Io Chokona / Atina, 27 Ağustos  (DHA) – Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda çıkan yangın, gün boyunca kontrol altına alınamamasıyla, Anafonitria köyünün içinden geçip Maries köyüne doğru ilerliyor

27 Ağustos 2017 20:43

Io Chokona / Atina, 27 Ağustos  (DHA) – Yunanistan\'ın Zakintos Adası\'nda çıkan yangın, gün boyunca kontrol altına alınamamasıyla, Anafonitria köyünün içinden geçip Maries köyüne doğru ilerliyor.
Bütün gece alevlerle mücadele eden itfaiye kuvvetlerine sabah havadan 4 Canadair uçağı ve 1 Erisscon helikopteriyle yardım ediliyor. Yangına karadan 96 itfaiyeci, 42 itfaiye aracı, 33 yaya ve yol açmak için kullanılan 3 araçla müdahale ediliyor.
Sabah saatlerinde adaya Levante Ferries gemisiyle 20 itfaiye aracı ve 40 itfaiyeci daha gönderildi.
Bölge başkan yardımcısı Lefteris Niotopulos devlet televizyonuna, “Durum çok kötü, ancak düne göre bir iyileşme kaydedildi. Hiç olmazsa şimdilik köyler tehlikede değil” açıklamasını yaptı.
Bu arada yangın söndürme uçuşu yapan helikopter,  Maries köyünün civarında yangın çıkarmaya çalışan iki kişi fark etti. Bölgeyi çembere alan itfaiye ve polis kuvvetleri iki kundakçıyı ele geçirmek için araştırmalara başladılar.
İtfaiye yetkilileri tarafından 24 saat içinde ülkenin 54 değişik noktasında yangın çıktığı belirtildi.

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