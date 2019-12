-ZAİM'E TÜRK SİNEMASINDA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ NEW YORK (A.A) - 27.03.2011 - Yönetmen Derviş Zaim, ABD'de düzenlenen 10. Boston Türk Film Festivalinde ''Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü'' aldı. Türk sinemasına katkılarından dolayı bu yıl Derviş Zaim'e Boston Güzel Sanatlar Müzesinde düzenlenen bir törenle Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü verildi. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı ödül töreninden sonra Zaim'in ''Cenneti Beklerken'' filmi gösterildi. Seyircilerin büyük beğenisini kazanan film, gösteriminin sonunda da büyük bir alkış aldı. Yönetmen Derviş Zaim, filmden sonra seyircilerle söyleşi yaptı. Derviş Zaim'e ödülünü takdim eden Festival Direktörü Erkut Gömülü, genç kuşak Türk yönetmenlerinin uluslararası alanda kazandıkları başarıların, Türk sinemasının dünyada görünürlük ve saygınlık kazanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Gömülü, 2001 yılında başlayan, her yıl biraz daha büyüyen Boston Türk Film Festivalinde çağdaş Türk sinemasının seçkin örneklerini ve genç yönetmenlerini Amerikalı sinemaseverlerle buluşturmaktan gurur duyduklarını söyledi. 2007 yılından bu yana, her yıl bir yönetmene Türk sinemasına katkılarından dolayı verilen ödülün geçmiş yıllardaki sahiplerinin Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan ve Yeşim Ustaoğlu'nun olduğu bildirildi. Festivalin ana sponsorluğunu Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation), New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği ve Türk Hava Yolları yapıyor.