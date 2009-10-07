Zahit Akman RTÜK toplantısında kavga çıkardı mı?

'Zahid Akman RTÜK toplantısında kavga çıkardı, CHP'li üyelerden Hülya Alp'in üzerine yürüyüp göğsüyle göğsüne vurdu, Mehmet Dadak'ı da yumruklamaya kalktı...'



Medyada çıkan bu haberler karşısında Zahit Akman'dan, olayın yansıtıldığı gibi olmadığı yönünde açıklama geldi.







Vatan gazetesinde yer alan habere göre, RTÜK yasa taslağı tartışmaları sırasında CHP kontenjanından üyelere hakaret eden Akman ceketini çıkartıp üzerlerine yürüdü. Akman, kurulun tek kadın üyesi Alp’in göğsüne göğsüyle vurdu. Olayı öğrenen Arınç “ayıp etmiş” dedi.

2 Ekim tarihinde toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda, kurulun yasa tasarısı taslağının “müeyyideler” bölümü tartışma yarattı. Kurul üyesi Zahid Akman kendi başkanlığı döneminde hazırlanan taslakta yer alan hükümlerin geçerli olmasını istedi ve yeni Başkan Davut Dursun’un hazırlattığı yeni taslağa itiraz etti.



Dursun, daha önceki taslakla ilgili hukuki bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduklarını belirterek, RTÜK hukuk uzmanlarının toplantıya çağrılmasını önerdi. Akman’ın yoğun muhalefetine rağmen diğer üyelerin desteğiyle RTÜK hukukçusu kurula gelerek bilgi verdi. RTÜK hukukçusu, “gelir getirici yayınlar üzerinden ceza sistemi” öngören ve “programlara değil, kanala ceza verilmesini” hükmeden Akman’ın savunduğu taslağın, Danıştay kararları dikkate alındığında “hukuka aykırı” olduğunu söyledi. Akman bunun üzerine, hukukçu bürokratı soru yağmuruna tuttu. CHP’li Hülya Alp de araya girerek, kendilerinin de soru sormak istediğini söyleyince Akman’dan hiç beklemediği bir karşılık gördü.





“Edepsiz kadın!”





Edinilen bilgiye göre Akman, Alp’e çok yüksek ve sert bir ses tonu ile “Ben konuşuyorum, sorularım bitmedi” dedi. Alp “Bizim de sorularımız var” deyince ise “Edepsiz, saygısız, terbiyesiz, ahlaksız kadın” diye bağırmaya başladı. Alp, “Bana hakaret edemezsiniz, sözlerinizi size aynen iade ediyorum” karşılığını verirken, diğer CHP’li üye Mehmet Dadak ise, “Bu kurulda hele hele bir hanımefendiye karşı böyle konuşamazsınız” tepkisini verdi. Dadak’ın bu sözleri üzerine Akman ayağa fırlayıp önce ceketini çıkartıp attı, ardından da “Gel...” diye bağırarak masanın karşı tarafında bulunan ve destek amacıyla Alp’in yanında ayakta bekleyen Dadak’ın üzerine yürüdü.

RTÜK Başkanı Davut Dursun bu sırada bir yandan Akman’ı yatıştırmaya çalışırken, diğer yandan Alp’i korumaya alma güdüsüyle CHP’li üyeyi makam odasına götürmeye çalıştı. Ancak Akman toplantı masasının etrafından dolanarak ikilinin üzerine yürümeye devam etti. Kavganın yumruklaşmaya varabileceğini fark eden RTÜK Başkanı Dursun, bu kez Dadak’ın koluna girip “Sen büyüksün” diyerek yatıştırmaya çalıştı. Ama bu arada korumasız kalan Alp, Akman’ın hışmına hedef oldu.





Horoz dövüşü





Alp’in üzerine yürümeye devam eden Akman göğsüyle Alp’in göğsüne vurdu. Horoz dövüşünü andırır bu saldırı karşısında Alp, Akman’ı eliyle iterken, Akman bu kez de “İtme be kadın” diye bağırdı. Diğer üyeler Akman’ın etrafını sararak Alp’i korumaya çalışırken, Alp “Can güvenliğimiz yok. Bu şartlarda çalışmam mümkün değil” diyerek salonu terk etti. Salonda kalan Dadak ise Akman’dan özür dilemesini istedi. Akman özür dilemek yerine, CHP’li üyelere yönelik hakaretlerini sürdürünce Dadak da, Alp ile aynı gerekçeleri dile getirerek toplantıyı terk etmek üzere kapıya yöneldi. Dadak bu sırada Akman’a, “şerefsiz de, ahlaksız da, terbiyesiz de sensin” deyince, Akman yeniden Dadak’ın üzerine doğru yürüdü. İkili arasındaki yumruklaşma yine son anda araya giren diğer üyelerce önlendi.







Gereği neyse yapacağım







Olaydan sonra RTÜK Başkanı Dursun ve CHP’li Alp’in, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile görüşerek olaydan haberdar edip, bilgi verdikleri belirtildi. Arınç’ın bu görüşmelerde “Yaşananları esefle karşılıyorum. Beni bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim” dediği, Akman için de “Ayıp etmiş. Ne gerekiyorsa yapacağım” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. RTÜK’ten de sorumlu olan Arınç, üst kurul başkanlığı sırasında kibar bir dille Akman’ı istifaya çağırmıştı.







Zahit Akman'dan kavga açıklaması



'Üyeler özür dilemeli'





RTÜK'te kavga çıktığı yönündeki haberlere açıklama getiren Zahid Akman, Ergenekon iddianemesine giren telefon konuşmasını hatırlatarak üyelerin özür dilemesi gerektiğini savundu.

RTÜK yasa taslağı çalışmaları, üst kurul üyeleri Zahid Akman ile CHP kontejanından üye Hülya Alp ve Mehmet Dadak arasında sert tartışmaların yaşandığı ve hakaretlerin edildiği yönündeki haberlerine Akman’dan açıklama geldi.

RTÜK aracılığıyla Zahid Akman adına yapılan açıklamada, konuya ilişkin haberler hatırlatılarak, ‘tek taraflı ve kaynağı tarafından saptırılmış’ olarak nitelendirildi. ‘İsimleri malum iki RTÜK üyesine hakaret ettiği ve üzerine yürüdüğüm iddia edilmiştir’ denilerek olayın medyaya yansıtıldığı gibi olmadığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplantı sırasındaki üslupları, sözleri ve tavırları sebebi ile şahsımdan özür dilemesi gereken bu iki üye; şahsımdan özür dilemedikleri gibi aradan dört gün geçtikten sonra Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Telekomünikasyon ve Medya Stratejileri’nin tartışıldığı toplantı için yurt dışında bulunduğum sırada bu durumu fırsat bilerek ve olayları çarpıtarak medyaya yansıtmaları ve mağdur rolünü oynamaları doğrusu beni hiç şaşırtmamıştır.





"Ergenekon iddianamesinde var"





Çünkü daha önce de birçok RTÜK toplantısının çarpıtılarak nerelere nasıl servis edildiği, şahsımın ve diğer üye arkadaşlarımızın kimlere ve nerelere jurnallendiği, Ergenekon iddianamesinde de yer aldığı üzere bazı kişilerle yapılan özel görüşmelerde şahsıma ve diğer arkadaşlarıma nasıl hakaretler edildiği ve bu nedenle özür dilemek zorunda kaldıkları kamuoyu tarafından daha henüz unutulmamıştır ve de unutulmayacaktır.

Bu iki üye; şahsıma hakaretten dolayı haklarında yasal yollara başvuracağımı öğrendikten sonra, mağdur rolünü oynamak için mi bu olayı basınla paylaştılar yoksa mağdur olduklarını dört gün sonra mı fark ettiler, bu konuda takdiri kamuoyuna bırakıyorum.”





"Olayı çarpıttılar"





RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada olayının aslının şu şekilde gerçekleştiği belirtildi:

“RTÜK toplantılarında her üyenin toplantıda söz alması ve görüşünü bildirmesi yasal hakkıdır. Bu iki üye; bu yasal hakkımı engelleyince kendilerine sözümü kesmemelerini hatırlattım. Ama kendilerinden başka bir kişiye veya anlayışa tahammülü olmayan bu iki üye; olayı çarpıtarak medyaya servis etmişlerdir.

Hakaret etmeyi ve kabalığı benimle ilişkilendirmek özellikle de bu iki üye tarafından bunun yapılması asgari ifade ile saygısızlıktır. Ancak şu da bir gerçektir; anılan toplantıda bu iki üye bu eylemleri fazlasıyla yapmışlardır.

Olayda özür dilemesi gereken kişiler; bu iki üyedir. Bu iki üyeyi; mağdur rolünü oynamayı bırakıp şahsımdan ve yanıltmış oldukları kamuoyundan özür dilemeye davet ediyorum.”