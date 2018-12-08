Zahide Yetiş İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde derse girdi

Show TV'de 'Zahide Yetiş'le' programını hazırlayıp sunan ünlü sunucu Zahide Yetiş, ilahiyat profesörü Mustafa Karataş'la birlikte İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde derse girdi.

Cuma günleri programına konuk ettiği Karataş'la derse giren Yetiş'in 10 dakika boyuncu öğrencilere tecrübelerinden ve tahsilin kıymetinden bahsetti.

Yetiş'in derse girmesi sosyal medyada tepki çekti. Dersten bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan gazeteci Nevzat Çiçek, "Zahide Yetiş İstanbul ilâhiyatta Mustafa Karataş nezaretinde derse girmiş. Konu başlığını gerçekten merak ediyorum" dedi.

Karataş, sosyal medya hesabından paylaştı

Twitter hesabında Zahide Yetiş'in üniversiteyi ziyaret ettiğini duyuran Karataş, dört fotoğrafı "Zahide Yetiş hanımefendi ve Global Medya sahibi Oğuz Karali ve Mustafa Gülnahar beyler Fakültede dersimizi dinlediler ve sonrasında İHAM'ı ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.

"Tecrübelerinden ve tahsilin kıymetinden bahsetti"

Karataş, konuya ilişkin ikinci paylaşımında da "Zahide Yetiş hanım dersi dinlemeye geldi ve kız öğrencilerimizin yanında sıraya oturup bir saat Sünen-i Tirmizi'den okuduğum hadisleri edeble dinledi. Dersin sonunda benim davetimle on dakika tecrübelerinden ve tahsilin kıymetinden bahsetti. Bir kız öğrencimiz çiçek takdim etti" ifadesini kullandı.