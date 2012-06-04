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Yaşam

Zahid Akman Kanal 7'nin Genel Yayın Yönetmeni oldu

Deniz Feneri davasında suçlanan eski RTÜK Başkanı Zahid Akman Kanal 7'nin başına getirildi

04 Haziran 2012 19:48

Eski RTÜK Başkanı Aykut Zahid Akman, Kanal 7’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.

Akman daha önce de Kanal 7’nin Ankara ve Washington temsilciliklerini yapmış, 2005 yılında ise RTÜK Başkanı seçilmişti.

Uzun yıllardan beri Kanal 7’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten ve görevini Zahid Akman'a devreden Mustafa Çelik ise Kanal 7 Yayın Grubunda Yayından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam edecek.

Zahid Akman, RTÜK Başkanlığı’ndan ayrıldıktan bir süre sonra Almanya’da başlayan Deniz Feneri davasında suçlanmış, Kanal 7’nin patronu Zekeriya Karaman ile bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuştu.

Bu değişim Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman tarafından şöyle duyuruldu:

"Uzun yıllardır Kanal 7 Genel Yayın Yönetmenliğini yapmakta olan Mustafa Çelik bu görevini A. Zahid Akman’a devretti. Bundan sonra A. Zahid Akman Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapacak. Mustafa Çelik de Kanal 7 Yayın Grubunda Yayından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam edecek. Tüm çalışanlarımıza, yayın dünyasına ve kamuoyuna, hayırlı olması dilekleriyle, duyururuz."

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