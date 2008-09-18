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Politika

Zahid Akman için soruşturma

Frankfurt Savcılığı, RTÜK Başkanı Zahid Akman’a dolandırıcılık ve iflası sürüncemede bırakmak suçlamasıyla soruşturma başlattı

18 Eylül 2008 03:00

Deniz Feneri davası iddianamesinde birçok kez adı geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında, Frankfurt Savcılığı başka bir suçtan şüpheli olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Frankfurt Savcılığı RTÜK Başkanı Akman hakkında dolandırıcılık ve iflası sürüncemede bırakmak şüphesiyle başlattığı soruşturma, Der Spiegel Dergisi’nin ’Spiegel Online’ adlı internet sayfasında, "Türk medyasının en yüksek kademesindeki denetçi, Alman makamların hedefinde" başlığıyla duyuruldu.

 

Erdoğan’ın yakını

 

RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın 2003 Ağustos - 2006 Temmuz ayları arasında Offenbacher & Frankfurter Wohnungsbaugenossenschaft eG (Offenbach ve Frankfurt Konut İnşaat Kooperatifi) yönetim kurulu üyesi olduğunun Frankfurt Mahkemesi kayıtlarında geçtiğini yazan ’Spiegel Online’, kooperatifin binlerce Türk yatırımcıyı dolandırdığını yazdı. Kanal 7’de ’Paranız ikiye katlanıncaya kadar keyfinize bakın, bekleyin’ spotlarıyla para toplayan kooperatifin 2007 yılı Ekim ayında iflasını verdiğini hatırlatan ’Spiegel Online’, Akman’nı, yakınlığı bilinen Başbakan Tayyip Erdoğan’ın RTÜK Başkanlığı’na getirdiğini duyurdu.

 

18 kişiye soruşturma

 

’Spiegel Online’da yer alan habere göre, Zahid Akman’ın yanı sıra 17 kişi hakkında daha soruşturma başlatıldı. Frankfurt Savcılık Sözcüsü Doris Möller-Scheu da, Akman hakkında soruşturmanın yapıldığını doğruladı. Sözcü Möller-Scheu açıklamasında Akman’ın diğer 17 kişi gibi kooperatifte dolandırıcılık ve iflası sürüncemede bırakmak suçlamalarıyla soruşturulduğunu kaydetti. Haberde, Zahid Akman’ın avukatı tarafından gönderilen açıklamada, iddiaların asılsız ve kanundışı olduğunun belirtildiği vurgulanarak, "Avukattan gönderilen açıklamaya göre, Akman 2004 yılında söz konusu kooperatife fahri üyeydi ve kendisi hiçbir toplantıya katılmadı" denildi.

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