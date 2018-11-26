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Dünya

Zaharova: Önce provokasyon, ardından askeri baskı ve sonra agresif eylemle suçlama

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Kerç Boğazı’ndaki durum hakkında Kiev’in provokasyonunu “eşkıyalık” olarak adlandırdı

26 Kasım 2018 13:11

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Kerç Boğazı’ndaki durum hakkında Kiev’in provokasyonunu “eşkıyalık” olarak adlandırdı. 
Zaharova’nın resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:
“Ukrayna’yı parçalarına bölerek Poroşenko (Ukrayna Devlet Başkanı) ve tüm o darbe grubu Saakaşvili’nin de yaptığı gibi daha sonra tüm dünyayı gezerek demokrasinin yararları hakkında ders verecekler.
“Donbass’da barışı sağladılar, şimdi Kerç Boğazı’na yöneldiler. Eşkiyalar uzun yoldan geliyorlar. Metotları da eşkiya tarzı. Önce provokasyon, ardından askeri baskı ve sonra agresif eylemle suçlama.”

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