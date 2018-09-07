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Zaharova: Teröristler halkın İdlib'den çıkışına engel oluyor

İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Suriye zirvesi başladı

07 Eylül 2018 16:19

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin İran’da bugün gerçekleştireceği toplantı öncesi İdlib’e düzenlenecek olası bir operasyon hakkında konuştu.

Zaharova, teröristlerin halkın İdlib bölgesinden çıkışına engel olduklarını ve onları canlı kalkan olarak kullanacakları uyarısı yaptı.

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Teröristler, halkın İdlib alanından insani koridorlar üzerinden çıkışına engel oluyorlar ve halkı canlı kalkan olarak kullanarak saklanmak amacıyla hükümet güçleri ile temas noktasında bulunan köylere götürüyorlar” diye uyardı.(DHA)

 

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