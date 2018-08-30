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Dünya

Zaharova: Rusya ve Türkiye'nin vize konusundaki görüşmeleri sonbaharda planlanıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ağustos (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Maria Zaharova, Rusya ve Türkiye’nin bazı kategorideki vatandaşlar için vize rejiminin kolaylaştırılmasına yönelik görüşmelerinin sonbaharda planlandığını açıkladı

30 Ağustos 2018 14:55

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ağustos (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Maria Zaharova, Rusya ve Türkiye’nin bazı kategorideki vatandaşlar için vize rejiminin kolaylaştırılmasına yönelik görüşmelerinin sonbaharda planlandığını açıkladı.
Zaharova yaptığı açıklamada, “Vize konularının görüşülmesi için en uygun profesyonel alan konsolosluk sorunlarından sorumlu uzmanların ikili görüşmeleridir. Uzmanların bu yöndeki görüşmesi sonbaharda planlanıyor” dedi.
Zaharova, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucunda çeşitli kategorideki vatandaşlar için karşılıklı olarak seyahat rejiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili anlaşmaların gerçekleştirilmesi mekanizmasının oluşturulmasına karar verildiğini anımsattı.

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