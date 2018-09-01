T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zaharova: Kiev, bölgede zaten zor olan durumu daha da derinleştiriyor

Siyamend Kaçmaz /Moskova, 1 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’ya düzenlenen saldırı ile ilgili şöyle konuştu: “Minsk anlaşmalarını hayata geçirmek ve iç krizin çözüm

01 Eylül 2018 14:12

Siyamend Kaçmaz /Moskova, 1 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’ya düzenlenen saldırı ile ilgili şöyle konuştu:
“Minsk anlaşmalarını hayata geçirmek ve iç krizin çözüm yollarını aramak yerine Kiev, bölgede zaten zor olan durumu daha da derinleştirerek terör senaryolarını uyguluyor.
“Bu suçun objektif şekilde soruşturulması gerek. Dünya toplumunun sivil vatandaşların gözleri önünde gerçekleşen suçun soruşturmasını kontrol etmesi gerek. “

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend Kaçmaz MoskovaEylül DHARusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr ZaharçenkoyaKievDünya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24