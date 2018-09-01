Zaharova: Kiev, bölgede zaten zor olan durumu daha da derinleştiriyor

Siyamend Kaçmaz /Moskova, 1 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’ya düzenlenen saldırı ile ilgili şöyle konuştu:

“Minsk anlaşmalarını hayata geçirmek ve iç krizin çözüm yollarını aramak yerine Kiev, bölgede zaten zor olan durumu daha da derinleştirerek terör senaryolarını uyguluyor.

“Bu suçun objektif şekilde soruşturulması gerek. Dünya toplumunun sivil vatandaşların gözleri önünde gerçekleşen suçun soruşturmasını kontrol etmesi gerek. “