Zaharova: İdlib'de silahsız alan kurulması çalışmalarını bozma çabalarını görüyoruz

Siyamend Kaçmaz / Moskova (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada Rusya\'nin, Ankara ile Moskova arasında varılan İdlip\'te \'silahsızlandırma bolgesi anlaşmasının\' bozulmaya çalışıldığını tespit ettiğini söyledi.



Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Maalesef, herşeyden önce Rusya, İran ve Türkiye’den oluşan Astana formatının garantör ülkelerin faaliyetleri sayesinde Suriye’deki durumun gelişimindeki olumlu eğlemlerin güçlenmesi herkesin hoşuna gitmiyor. Bu inisiyatifin Astana’nın elinden alınması, Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de silahsızlık alanının oluşturulmasına yönelik anlaşmalarını bozma, barış sürecinin vektörünü kişisel jeopolitik planlar yönüne çevirme çabalarını gözlemliyoruz” dedi.