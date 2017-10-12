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Dünya

Zaharova: Hiçbir açıklama Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu değiştirmiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ekim (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'ın statüsünü tanımadığına ilişkin açıklamasının, yarımadanın Rusya'ya ait olduğu gerçeğini etkilemediği

12 Ekim 2017 17:33

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ekim (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kırım\'ın statüsünü tanımadığına ilişkin açıklamasının, yarımadanın Rusya\'ya ait olduğu gerçeğini etkilemediğini söyledi. 
Zaharova yaptığı konuşmada, \"Kim açıklama yaparsa yapsın Kırım\'ın Rusya\'nın bir kısmı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Partnerlerimiz farklı, herkesin çeşitli çıkarları var. Fakat birkez daha söylüyorum, hiçbir açıklama Kırım\'ın Rusya\'ya ait olduğunu değiştirmiyor.\" dedi.

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