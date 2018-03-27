Zaharova: Her ülkeye yönelik uygun tedbirler alınacaktır

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Mart (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşılık verileceği uyarısı yaptı.

Rossiya-1 kanalına yaptığı açıklamada, AB ve NATO üyesi ülkelerinin Rus diplomatlara yönelik kararını değerlendiren Zaharova, \"Bugün gördüklerimizin hepsine kuşkusuz karşılık verilecektir. Diplomatların sınır dışı edilmesi, Seattle’deki Rus konsolosluğun kapatılması dahil her ülkeye yönelik uygun tedbirler alınacaktır\" dedi.

Öte yandan, Salisbury olayını \"provokasyon\" olarak nitelendiren Zaharova, bu \"provakasyonun arkasında\" ABD ve İngiltere’nin bulunduğunu savundu. (Fotoğraflı)