T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zaharova: Batı, Rusya'yı kandırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Haziran (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya’nın soğuk savaş sonrasında batı ülkelerine tamamen açıldığını, fakat batının Rusya’yı kandırdığını belirtti

19 Haziran 2018 14:51

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Haziran (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya’nın soğuk savaş sonrasında batı ülkelerine tamamen açıldığını, fakat batının Rusya’yı kandırdığını belirtti.
Zaharova Finlandiya’nın Hufvudstadsbladet gazetesine yaptığı açıklamada, “Biz batı için tamamen açıldık. Bunu bizi yendikleri için yapmadık. Bunu biz kendimiz yaptık, kimse bizi işgal etmedi” dedi.
Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un silah yarışını durdurmak istediğini belirten Zaharova, “O soğuk savaşı bitirmek istedi. Biz size kendimizi açtık ve kandırıldık. Siz buna yanıt olarak bizi dikenli tellerle ördüğünüzü söylediniz. Rusya’nın Avrupa’dan tek isteği işbirliği yapmak. Ekonomiyi, ticareti ve kültürel bağları geliştirmek istiyoruz. Birbirimizin ülkesine özgürce gitmek istiyoruz, vize alma gerekliliğinden kurtulmak istiyoruz. Ama sürekli bizi reddediyorlar\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaHaziran DHARusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova RusyanınRusyayıZaharova Finlandiyanın HufvudstadsbladetBunuSovyetler BirliğininMihail GorbaçovunZaharovaBizSizAvrupadan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24