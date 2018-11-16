Zaharova: ABD, Suriye'de fosfor mühimmatı ile hava saldırılarına yeniden başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD uçaklarının Suriye topraklarında fosfor mühimmatının kullanımıyla hava saldırılarına yeniden başladığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, “Yerel sakinlerin açıklaması da dahil olmak üzere edindiğimiz bilgilere göre Amerikalılar fosfor mühimmatı kullanarak Fırat’ın batı kıyısında teröristler tarafından kontrol edilen bölgelerde yoğun hava saldırılarına yeniden başladı” dedi ve Suriye haber ajansı SANA’nın bu saldırıların sonucunda 60’dan fazla sivilin yaralandığını açıkladığını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamalarında şöyle konuştu, “Bu bağlamda Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri’ne ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na bakanlığın bu tür saldırıları durdurma, bu suçları soruşturma ve suçluları cezalandırma talebinde bulunduğu iki mektup gönderdi.”