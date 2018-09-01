T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zaharçenko'nun öldürülmesi Donbass'daki barış süreci üzerinde soru işareti bırakıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’nun öldürülmesinin Donbass’daki barış süreci üzerinde soru işareti bıraktığını söyledi

01 Eylül 2018 14:12

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’nun öldürülmesinin Donbass’daki barış süreci üzerinde soru işareti bıraktığını söyledi. 
Zaharova Rossiya 24 TV kanalına yaptığı açıklamada, “Yaşananlar dünya toplumunu tabii ki şoka uğrattı, çünkü herkes Minsk anlaşmalarının alternatifinin olmadığını çok iyi biliyordu. Bugün yaşananlar tüm süreç üzerine büyük bir soru işareti bırakıyor” dedi. 
Zaharova, şu anda operatif ve objektif bir soruşturma düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Yakın zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kendi değerlendirmesini yapacaktır” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaEylül DHARusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr ZaharçenkonunDonbassdakiRossiyaTVMinskBugünAvrupa GüvenlikTeşkilatı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24