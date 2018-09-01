Zaharçenko'nun öldürülmesi Donbass'daki barış süreci üzerinde soru işareti bırakıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’nun öldürülmesinin Donbass’daki barış süreci üzerinde soru işareti bıraktığını söyledi.

Zaharova Rossiya 24 TV kanalına yaptığı açıklamada, “Yaşananlar dünya toplumunu tabii ki şoka uğrattı, çünkü herkes Minsk anlaşmalarının alternatifinin olmadığını çok iyi biliyordu. Bugün yaşananlar tüm süreç üzerine büyük bir soru işareti bırakıyor” dedi.

Zaharova, şu anda operatif ve objektif bir soruşturma düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Yakın zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kendi değerlendirmesini yapacaktır” dedi.