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Yaşam

'Zafer yüzüşü'nde kaybolan 3 kişi bulundu

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinden biri olan 'Şehitlik ve Zafer Yüzüşü' Gelibolu ile Lapseki arasında yapılıyor

30 Ağustos 2012 18:43

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Gelibolu'dan Lapseki'ye 'şehitlik ve zafer yüzüşü' için denize giren 3 gençten haber alınamıyordu,yüzücüler bitkin halde bulundular.
 
Ntvmsnbc.com'un haberine göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bireysel olarak ''şehitlik ve zafer yüzüşü'' adıyla iki ilçe arasında yüzme programı düzenleyen Mustafa Uçmaz (30), Abdurrahman Esin (21) ve Ulvi Aygün (20), Gelibolu'dan öğlen saatlerinde denize atladı.

Ardından Lapseki'ye gelmeleri beklenen 3 gençten haber alınamaması üzerine durumun bildirildiği Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri, arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaybolduktan bir süre sonra denizde bitkin halde bulunan yüzücüler tekneye alındı ve Lapseki’ye getiriliyor. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ndeki yetkililer, telsiz kanalından, Çanakkale Boğazı’nda 3 kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve bu nedenle boğazın transit gemi geçişlerine kapatıldığını anons etti.

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30 Ağustosçanakkaleyüzücülerlapsekigelibolu

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