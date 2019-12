'Zafer ve Gurur' 30 Ocak'ta beyaz perdede

Film hakkında

Gavin O’Connor’ın (“Miracle”) yönettiği “Pride and Glory/Zafer ve Gurur”in senaryosu Joe Carnahan ve Gavin O’Connor’a, hikayesi ise Gavin O’Connor, Gregory O’Connor ve Robert Hopes’a ait. Yapımcılığını Gregory O’Connor’ın gerçekleştirdiği filmin yönetici yapımcıları ise Toby Emmerich, Cale Boyter ve Marcus Viscidi. Filmin ortak yapımcılığını Josh Fagan, yardımcı yapımcılığını ise Robert Hopes üstlendi.Gavin O’Connor’a kamera arkasında destek veren ekip, görüntü yönetiminde Declan Quinn, yapım tasarımında Dan Leigh, kurguda Lisa Zeno Churgin ve John Gilroy, kostüm tasarımında ise Abigail Murray’den oluşuyor. Filmin müziği Mark Isham’a ait.Yapımcılığını Gregory O'Connor'ın gerçekleştirdiği filmde, Edward Norton, Colin Farrell, Jon Voight ve Noah Emmerich rol aldı. Filmin başrol oyuncularına Jennifer Ehle, John Ortiz, Shea Whigham, Frank Grillo ve Lake Bell eşlik etti.New Line Cinema bir Solaris Entertainment-O’Connor Brothers ortak yapımı “Pride and Glory/Zafer ve Gurur”i sunar. Dağıtımını bir Warner Bros. Entertainment kuruluşu olan Warner Bros. Pictures’ın gerçekleştireceği “Pride and Glory/Zafer ve Gurur”, MPAA tarafından “güçlü şiddet unsurları, küfürlü dil ve kısa uyuşturucu sahnesi”nden ötürü R olarak sınıflandırıldı.Dört New York polisi tuzağa düşürülerek öldürülünce, tüm teşkilat alarma geçer. Serbest dolaşan bir polis katili varken ve tüm gözler bu davaya çevrilmişken, Manhattan Polis Şefi Francis Tierney, Sr. (Jon Voight) dedektif oğlu Ray Tierney’den (Edward Norton) davayı yürütmesini ister. Ray yitirilen polislerin, ağabeyi Francis Tierney Jr. (Noah Emmerich) ve kayınbiraderi Jimmy Egan’la (Colin Farrell) omuz omuza çalıştıklarını bildiği için davayı isteksizce kabul eder.Dava işlerin trajik ölçüde ters gittiği rutin bir uyuşturucu baskını gibi görünse de, Ray, derinlere indikçe birilerinin uyuşturucu tacirlerini polislerin gelmekte olduğuna dair uyarmış olması gerektiğini fark eder. Bunu içerden biri yapmış olmalıdır. Daha da kötüsü, ipuçları en olamayacak yöne işaret etmeye başlar: Kardeşine ve kayınbiraderine.Sorular yükseltildikçe, dava, aile üyelerini aileye sadakat ile teşkilata sadakat arasında seçim yapmaya zorlar.