-ZAFER ÜSKÜL ''BERFO ANA''YI ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, 103 yaşındaki Berfo Kırbayır'ı ziyaretinde oğlu Cemil Kırbayır'a ne olduğunu bilen birkaç kişinin mutlaka olabileceğini, bilgi sahibi olanların bir an önce bildiklerini kendilerine iletmelerini istedi. Üskül, 1980 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı iddia edilen Cemil Kırbayır'ın annesi Berfo Kırbayır'ı, Ataşehir İçerenköy'deki evinde ziyaret ederek çiçek verdi. Çalışmalar hakkında bilgi vermek için Berfo Ana'yı ziyarete geldiğini dile getiren Üskül, ''Kendisinin nasıl sabırsızlıkla bizden bir haber beklediğini çok iyi biliyorum ama biz de yaptıklarımızı çok ayrıntılı olarak anlatamıyoruz. Buraya kadar geldim ki içi rahat olsun. Her yönüyle konuyu araştırıyoruz. Her türlü bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Üskül, Kars Cumhuriyet Başsavcılığının da çalışma yürüttüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: ''Çok hızlı bir çalışma temposu içindeyiz. Zamanımız da çok fazla değil. Önümüzdeki bir ay içinde mutlaka şu ya da bu biçimde bir sonuca ulaşmaya çalışacağız. Bu konularda kendisine bilgi vermek istedim, rahatlasın istedim. Tedirginliğini, sabırsızlığını, acılarını biliyorum. Ümit ediyorum ki ona en kısa sürede iyi haberler getirebileceğiz. Mutlaka Cemil Kırbayır'a ne olduğunu bilen birkaç kişi var bu ülkede. Dileğimiz, bu konuda bilgi sahibi olan insanların ellerini vicdanlarına koyarak bir an önce bize bilgi iletmelerini istiyoruz. Vicdan sahibi insanları, Berfo nine de biz de arıyoruz.'' Berfo Kırbayır da ''Ben anayım, yanıyorum. Eğer öldüyse oğlumun cenazesini bana versinler, ben öldükten sonra ne yapacağım. Onların da anaları var; analar yanar'' dedi.