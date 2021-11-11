Zafer Partisi'nden TBMM'ye kanun teklifi: Asgari ücret vergiden muaf tutulsun; iki dilim halinde tespit edilsin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Genel Sekreteri İsmail Koncuk, asgari ücretten vergi alınmaması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Koncuk, “Asgari ücret 2016 öncesinde olduğu gibi iki dilim halinde tespit edilmelidir” açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Genel Sekreteri İsmail Koncuk, asgari ücretteki vergi ve kesintilere ilişkin TBMM’ye kanun teklifi verdi. Teklifte, Gelir Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu’nda düzenlemeye gidilmesi gerektiği belirtildi. Koncuk, kanun tekliflerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret vergiden muaf tutulmalı"

“Ekonomik olarak ciddi zorluklar yaşayan asgari ücretli çalışanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için AGİ (asgari geçim indirimi) hariç, asgari ücretin vergiden muaf tutularak net olarak hesaplanması milyonlarca asgari ücretli çalışanın bir nebze de olsa nefes almasını sağlayacaktır. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması için ivedilikle ‘Gelir Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu’nda düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.

Döviz kurunda yaşanan önlenemez artış ve ekonomi politikalarındaki yanlıştan dolayı iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı ve hayat şartlarının gittikçe ağırlaştığı şu günlerde asgari ücretli çalışanlar eriyen Türk Lirası karşısında hayatlarını idame ettirmek için Cumhuriyet tarihinin en zor günlerini yaşamaktadır.

Asgari ücret 2016 yılı öncesinde olduğu gibi altışar aylık dönemler halinde tespit edilmeli ve enflasyonun yapılan artışı geçebileceği dikkate alınarak enflasyon farkı ödemesi de hayata geçirilmelidir. Asgari ücretli çalışanlar enflasyon karşısında korunmalı. Asgari ücret sadece ayda bir kez verilecek bir ücret değildir. Aynı zamanda insana yakışır yaşam koşullarını güvence altına alan bir ücretti. Bir tarafta çifter maaş alanlar bulunurken bir tarafta açlık sınırın altında yaşayan milyonlarca asgari ücretli vatandaşımız bulunmaktadır. Gelir ve vergide adaletin sağlanması için sosyal devlet gereği, asgari ücretten alınan vergi ve kesintilerinin sıfırlanması ve çalışanların net maaş almalarının sağlanması için bu Kanun Teklifini hazırlayarak teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduk.” (ANKA)