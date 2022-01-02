Zafer Partisi Adana Milletvekili İsmail Koncuk: Omicron varyantı ile ilgili rakamlar neden açıklanmıyor?

Zafer Partisi Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Omicron varyantı ile ilgili rakamlar günlük/haftalık olarak neden açıklanmıyor?" dedi.

İsmail Koncuk, Omicron varyantına ilişkin tedbir alınıp alınmadığını sordu. Koncuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya “Omicron varyantı ile ilgili rakamlar günlük/haftalık olarak neden açıklanmıyor?” dedi.

Koncuk, dünyada Omicron varyantı vakaları artarken hatta bazı ülkelerde bulaşın artacağı endişesiyle yeni kısıtlamalar alınırken, ülkemizde alınacak önlemlerin henüz netleştirilmediğini ifade etti.

Koncuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Omicron varyantı şu anda bütün tüm dünyada hızla yayılıyor. Bulaşın artmaması adına Bakanlık olarak alınan önlemler nelerdir?” diye sordu. Sağlık Bakanlığı tarafından Omicron vakası ile ilgili bir türlü doğru verilerin açıklanmamasının, vatandaşı kandırmaktan öteye gitmeyeceğini ifade eden Koncuk, “Omicron varyantı ile ilgili rakamlar günlük/haftalık olarak neden açıklanmıyor? Bunun gerekçesi vatandaştan gizlenmemelidir” dedi.