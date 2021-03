Zafer Mutlu: Siyaset yapmadan gazete yapmak mümkün değil, ama Oksijen'in merkezinde siyaset olmayacak

Vatan gazetesinin kurucusu ve eski sahibi Zafer Mutlu yarın ilk baskısını yapacak haftalık gazetesi Oksijen’e ilişkin olarak, “Siyaset yapmadan gazete yapmak mümkün değil, ama gazetenin merkezinde siyaset olmayacak" açıklamasını yaptı.

"Financial Times haberlerini Türkçe yayınlama haklarını satın aldık"

Ayşe Arman'ın kişisel sitesinde yayımlanan röportajda Mutlu, "New York Times Pazar, tam yapmayı hayal ettiğimiz gazeteyi tarif ediyor. Bütün çabamız böyle bir gazete yapmak için olacak. Yani çıtayı biraz yükseğe koyduk. Bunun için de bazı adımlar attık. İçimizde, dış dünyayı en iyi Tayfun takip eder. Onun girişimleriyle iki önemli adım attık. İlki, Project Syndicate platformunun Türkçe yayın haklarını aldık. Bu platformda, dünyanın önde gelen ekonomistleri, bilim insanları, siyasetçileri makaleler kaleme alıyor. Örneğin Daron Acemoğlu veya ünlü finans uzmanı Muhammed El-Erian yazılarını bu platforma yolluyor. Abone gazeteler, bu yazıları kendi dillerinde yayınlayabiliyorlar. Biz de bunun parçası olduk. The Guardian, Le Monde, El Pais, Japon Nikkei gibi büyük gazetelerle aynı anda çok önemli makaleleri, Türk gazete okuruyla, Oksijen buluşturacak. İkinci adım da, ilki kadar önemli ve yenilikçi. Financial Times haberlerini Türkçe yayınlama haklarını satın aldık. Her sayıda, FT’nin sayfa düzeniyle, onlar gibi pembe zemine, sayfanın tepesinde FT logosuyla gazetenin birkaç önemli haberini kelimesi kelimesine yayınlayacağız. Hem de ilk sayıdan itibaren." dedi.

Oksijen'in 40 sayfa olacağını söyleyen Mutlu, "Diğer büyük gazetelerin hafta sonları 20-24 sayfa sayısında olduğu düşünülünce oldukça iddialı bir çıkış planlıyoruz. Gazete okumayı özleyenler, öncelikle ilk hedef kitlemiz. Bu nedenle ilk teaser duyurularımızı, 'Kokumu Özledin mi?' diye başladık." ifadesini kullandı.

"Büyük bir orman olan ve insanların içinde kaybolduğu bu dünyanın rehberi olmayı planlıyoruz"

Mutlu, "Dijital dünyanın yazılı basında sesi olmak istiyoruz. Büyük bir orman olan ve insanların içinde kaybolduğu bu dünyanın rehberi olmayı planlıyoruz. Örneğin çoğumuzun hayatının vazgeçilmez parçası olan Dijital Platformların gazetesi olmak öncelikli hedefimiz. Bugün Netflix, BluTV, Digitürk, Apple TV pek çoğumuzun izlediği platformlar. Bunlara Exxen ve Gain eklendi. Programlarından söz eden yazılı basın yok. Biz ise tam 6 sayfa yer ayıracağız bu dünyaya." diye konuştu.

"Bu gazetenin tavrı ne olacak? Muhalefet yapacak mı?" sorusuna Mutlu, "Siyaset yapmadan gazete yapmak mümkün değil. Ama gazetenin merkezinde siyaset olmayacak." yanıtını verdi.

Mutlu şunları kaydetti:

"Muhalefet yapmamak da mümkün değil"

-“Siyaset olmayacak, muhalefet yapılmayacak” gibi laflar dolanıyor da…

Muhalefet yapmamak da mümkün değil. Gazeteyseniz, sonuçta her şeye muhalifsinizdir. Ama bugünün Türkiye’sinde ki “muhalif”, “iktidar yanlısı” gibi kavramlara çok uzağız. Biz işimizi yapacağız. Siyasi dünya ile ilişki kurmayacağız. Örneğin gazetenin çıkmasına iki gün kaldı. Ne ben ne bir arkadaşım hiçbir siyasetçi ile konuşmadık.

-Ne olursa kendinizi başarılı addedeceksiniz?

Beğenilen bir gazete yapmak beni ve arkadaşlarımı başarılı hissettirmeye yeter!"